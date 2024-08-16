أبو ناموس: انتقالي من بني ياس إلى كلباء تم في أقل من 24 ساعة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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كشف المهاجم أحمد شحدة أبو ناموس، المنتقل حديثاً لكلباء من بني ياس، أن صفقة انضمامه إلى «النمور» تمت في أقل من 24 ساعة من خلال وجوده في معسكر «السماوي» الأخير بصربيا، مبيناً أن إدارة بني ياس نقلت إليه العرض ومنحته الضوء الأخضر، وبعد ساعات كان في الطائرة للتواجد مع فريقه الجديد.

وذكر أبو ناموس «24 عاماً» الذي كان انتقاله مفاجئاً وسط جماهير بني ياس أنه لم يكن يتوقع انضمامه إلى كلباء؛ لأن المفاوضات التي تمت معه قبل بداية المعسكر كانت من ناديين مختلفين. وقال: «تحصلت على عرضين من أندية المقدمة، ولكن لم نتوصل إلى اتفاق، أما مع كلباء فكل شيء تم سريعاً وبسهولة، والاتفاق كان مرضياً لكل الأطراف؛ لذلك تمت الصفقة دون عقبات أو تأخير، خاصة أن انضمامي إلى فريق مثل كلباء يرضي طموحاتي كلاعب؛ لأنه من الأندية التي أثبتت وجودها وتميزها».

تجربة جديدة

وأكد أبو ناموس في تصريحات لـ«البيان» أن خوض تجربة جديدة يمثل تحدياً كبيراً له؛ لأنه ظل مرتبطاً بنادي بني ياس لمدة 10 سنوات سابقة، وبدأ عبر مدرسته الكروية مشواره في الملاعب. وأضاف: «الجيد في الأمر أنني غادرت دون وجود خلاف، والكل كان مبتسماً وراضياً، والتعامل مع الصفقة تم باحترافية عالية، وهذا ما يليق بالأندية الكبيرة».

وعن الأجواء في ناديه الجديد قال: «بدأت كرة القدم في بني ياس، ومغادرته بالتأكيد لم تكن سهلة؛ لأن هذا انتقالي الأول، لكن بكل أمانة وجدت الأجواء أكثر من رائعة، وترحيباً من زملائي اللاعبين والإدارة والجهاز الفني؛ لذلك تأقلمت سريعاً مع النادي، خاصة أنني أعرف معرفة شخصية عدداً كبيراً من زملائي اللاعبين، ومنذ اليوم التالي مباشرة كنت كأنني أحد العناصر التي لعبت سنوات في النادي».

وأشار مهاجم النمور إلى أن خوض تحدٍ جديد رفع سقف طموحه، بداية بالمشاركة أساسياً مع الفريق وتقديم أفضل المستويات. وأضاف: «صحيح أنني مواليد الدولة، ولكن أشارك مثل المواطن، وهذا يتيح لي فرصة أكبر للعب، ويشجعني على الاجتهاد، طموحاتي كبيرة، وأسعى لأن أكون ضمن قائمة المنتخب الأول في الموسم الحالي، وهذا يتطلب مني بالتأكيد إحراز أهداف وصناعة أكثر، واللعب بروح قتالية أكبر».

وأكد أبو ناموس أنه حالياً في كامل الجاهزية البدنية لخوض تحدي الموسم الجديد من أجل تحقيق أهدافه الشخصية وطموحات إدارة النادي التي منحته الثقة واختارته للدفاع عن قميص «النمور»، واعداً بأن يبذل كل طاقته حتى يكون على قدر التحدي والثقة.

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