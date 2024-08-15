شرطة دبي تكرم الضباط والشركاء في إنجاح الفعاليات الرياضية

المصدر: دبي - البيان

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كرم اللواء راشد خليفة الفلاسي، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ في شرطة دبي، بحضور العقيد خميس الشامسي، مدير إدارة الطوارئ بالوكالة، والعقيد أيوب عبدالله، نائب مدير إدارة الطوارئ بالوكالة، عدداً من الضباط، وضباط ارتباط الأندية، والشركاء من مجلس دبي الرياضي، واتحاد كرة القدم، ورابطة المحترفين الإماراتية، لدورهم وجهودهم في تعزيز العمل التكاملي المشترك، والذي يحقق التوجهات الحكومية والأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي في تعزيز الأمن والأمان في الفعاليات الرياضية، والمساهمة في تأمين الأحداث والأنشطة.

وأشاد اللواء راشد الفلاسي، بمستوى التعاون والتواصل البناء بين الفرق المشتركة التي عملت مع شرطة دبي في تأمين الأحداث والأنشطة الرياضية وغيرها من المبادرات، الأمر الذي يعكس الحرفية العالية والكفاءة وتكامل الجهود.

وأكد اللواء الفلاسي، أن الأنشطة والفعاليات الرياضية لها أهمية وزخم مجتمعي وجماهيري، الأمر الذي يتطلب تعاوناً مشتركاً ومستوى عالياً من الكفاءة والمهنية والعمل الاحترافي الذي يضمن سلامة الجماهير، بما يعكس سمعة إمارة دبي على تنظيم أفضل الفعاليات الرياضية المحلية والعالمية منها، وهو ما عكسته جهود شرطة دبي وشركائها خلال السنوات الماضية، وتسعى دائماً إلى استمرار هذه النجاحات في المواسم المقبلة.

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