طيران الإمارات تمدد شراكتها مع اتحاد التنس الأمريكي لرعاية بطولة أمريكا المفتوحة

المصدر: البيان

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أعلنت طيران الإمارات واتحاد التنس الأمريكي، اليوم، عن تجديد شراكتهما التي سيمتد بموجبها دعم طيران الإمارات لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس. وتواصل طيران الإمارات رعايتها لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس كناقل رسمي للعام الثالث عشر على التوالي، حيث تعتزم الناقلة أن تُحدث تأثيراً إيجابياً على المجتمعات المحلية في الولايات المتحدة.

وسوف تشهد الشراكة الممتدة لعدة سنوات إطلاق طيران الإمارات ومؤسسة اتحاد التنس الأمريكي، مبادرة "Force for Good" لإعادة تأهيل وتجديد الملاعب في المدن الأمريكية، وسيتم إطلاق البرنامج خلال بطولة أمريكا المفتوحة لعام 2024 في ملاعب دي هوستوس في بروكلين، مع الكشف عن تجديد ثلاثة ملاعب في 7 سبتمبر (أيلول). وعلى مدار فترة الرعاية الجديدة متعددة السنوات، سيعمل البرنامج على رفع مستوى ودعم عشرات الآلاف من الشباب الذين يعانون من نقص الموارد من خلال تسهيل وصولهم إلى التنس والتعليم. وتحتضن ملاعب دي هوستوس دوري كينجز كونتي للتنس، الذي يخدم مئات الشباب في بروكلين، كواحد من أكثر من 250 فرعاً وطنياً لبرنامج التنس والتعلم للناشئين التابع لاتحاد التنس الأمريكي على مستوى البلاد.

وستدعم مبادرة طيران الإمارات لتجديد ملاعب التنس، مؤسسة اتحاد التنس الأمريكي سنوياً، لإعادة تأهيل الملاعب في الحدائق والمدارس والمراكز المجتمعية التي تفتقر إلى الخدمات في مختلف المدن التي تخدمها طيران الإمارات في الولايات المتحدة. كما سيدعم تمويل طيران الإمارات برامج التنس والتعليم في تلك الملاعب لخدمة الشباب المحليين وأسرهم.

وقال بطرس بطرس، النائب التنفيذي للرئيس، للتسويق والعلامة التجارية والاتصالات المشتركة في طيران الإمارات: "تفخر طيران الإمارات بعودتها لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس بصفتها الناقل الرسمي للبطولة، حيث نشارك شغفنا بالتنس والرياضة مع مشجعينا في جميع أنحاء العالم. ومع احتفالنا بشراكتنا مع اتحاد التنس الأمريكي للعام الثالث عشر نفخر بالاحتفال بالتزامنا المتجدد تجاه الحدث المرموق من خلال تقديم مبادرة مجتمعية جديدة ستؤثر على حياة الشباب في المجتمعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة".

وأضاف: "تخدم طيران الإمارات 12 مدينة في الولايات المتحدة، ومن دواعي سرورنا أن نرد الجميل للمجتمعات التي نخدمها، وتشكل مبادرة تجديد وإعادة تأهيل ملاعب التنس ودعم برامج التدريب أحد الوسائل المفيدة لإلهام عشاق التنس من الشباب ونجوم المستقبل، ونحن سعداء بالاضطلاع بدور حيوي في رعاية المواهب بين الشباب، ونتطلع إلى الكشف عن أول ثلاثة ملاعب تم تجديدها في بروكلين في نيويورك، حيث انطلقت عملياتنا في الولايات المتحدة قبل 20 عاماً".

وإلى جانب المبادرة، تتضمن شراكة الناقلة مع اتحاد التنس الأمريكي عرض للعلامة التجارية في بطولة أمريكا المفتوحة بشكل بارز، مع العديد من الأنشطة التفاعلية مع الجمهور مثل كرة طيران الإمارات الموقعة بعد المباريات، وتوزيع القبعات في يوم طيران الإمارات، ورعاية يوم أطفال آرثر آش والمزيد، كما يمكن للمسافرين على رحلات طيران الإمارات، طوال مدة البطولة، الاستمتاع بالبث التلفزيوني الحي لجميع المباريات.

كما ستكشف الناقلة النقاب عن جناحها المحدّث للضيافة في ملعب آرثر آش، وتبلغ مساحة الجناح الفخم 1358 قدماً مربعة ويعد من بين أكبر الأجنحة في الحدث الذي يستمر لمدة أسبوعين، حيث يقدم طعاماً فاخراً ومشروبات حصرية، والفعاليات الترفيهية لعشاق التنس والضيوف، وبشكل يعكس وعد طيران الإمارات بالسفر بـ"تميز دائم".

وقالت كيرستن كوريو، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في اتحاد التنس الأميركي: "كانت طيران الإمارات شريكاً أساسياً لبطولة أمريكا المفتوحة على مدار السنوات الـ12 الماضية، ونحن سعداء باستمرار شراكتنا بطرق سيكون لها تأثير عميق على الرياضة والمجتمعات في جميع أنحاء البلاد".

وأضافت: "نفخر بكوننا أولى بطولات الجراند سلام التي ترعاها طيران الإمارات منذ عام 2012، وكان من دواعي سرورنا أن نرى نمو شراكتنا للارتقاء بتجربة بطولة أمريكا المفتوحة بالعديد من الطرق الجديدة والمثيرة على مر السنين. والآن، أصبحنا قادرين على تغيير حياة الشباب في جميع أنحاء أمريكا بشكل إيجابي، بالشراكة مع مؤسسة اتحاد التنس الأميركي وشبكة نيوجيرسي للتنس، وهي خطوة ملهمة في مسارنا".

وتعود شراكة طيران الإمارات المستمرة مع اتحاد التنس الأميركي والحدث الرياضي السنوي البارز إلى عام 2012. وكانت بطولة أمريكا المفتوحة أول شراكة لطيران الإمارات مع بطولات الجراند سلام، ومنذ ذلك الحين نمت محفظة رعاية التنس للناقلة لتشمل جميع بطولات الجراند سلام الأربع بالإضافة إلى 60 بطولة أخرى على مدار العام بالشراكة مع اتحاد لاعبي التنس المحترفين، بما في ذلك بطولة ويسترن آند ساوثرن المفتوحة في سينسيناتي، وبطولة ميامي المفتوحة، وبطولة بي إن بي باريبا المفتوحة في إنديان ويلز في الولايات المتحدة.

وكجزء من شراكتها الجديدة، ستتولى طيران الإمارات وويمبلدون أيضاً دعم مبادرة "Force for Good" من خلال توحيد الجهود لدعم مبادرات التأثير الاجتماعي في جميع أنحاء المملكة المتحدة. وبموجب الشراكة، سيتم إنشاء بقيمة ملايين الجنيهات الإسترلينية، لدعم المبادرات التي تؤثر بشكل إيجابي على المجتمعات المحلية.

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