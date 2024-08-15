سانتوس يعود إلى ملاعب الإمارات من بوابة «الفرسان»

المصدر: دبي - علي الظاهري

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أعلنت شركة شباب الأهلي لكرة القدم تعاقدها رسمياً مع المدافع البرازيلي اياغو سانتوس قادماً من نادي الشباب السعودي. وخاض سانتوس «32 عاماً» عدة تجارب في السعودية والإمارات من بينها اللعب مع فريق دبا الحصن في دوري الدرجة الأولى موسم 2016 - 2017 بجانب أندية البرتغالي أكاديميكا كويمبرا، ودوكي دي كاكسياس، وموريرينسي قبل الانتقال لخوض تجربته السعودية مع التعاون والشباب ليعود إلى ملاعب الإمارات من بوابة «الفرسان» وصيف دوري أدنوك للمحترفين في الموسم الماضي.

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