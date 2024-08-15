طيران الإمارات تمنح بنفيكا العقد الأطول والأهم في تاريخه

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت طيران الإمارات تجديد شراكتها مع نادي بنفيكا البرتغالي لمدة خمسة مواسم إضافية، لتمتد بذلك علاقة التعاون الوثيقة بينهما حتى عام 2029.ويمثل هذا الإعلان علامة فارقة في العلاقة بين طيران الإمارات ونادي بنفيكا، والتي بدأت منذ أكثر من عقد من الزمن بشغف مشترك للتميز.

فقد أصبحت طيران الإمارات الشريك الرسمي لنادي بنفيكا في عام 2014، وبعد عام واحد عززت شراكتها مع النادي من خلال عرض شعار الناقلة بشكل بارز على مقدمة القمصان الحمراء للاعبي العملاق البرتغالي الشهير.ويجسد العقد الجديد، الذي يعد الأطول والأهم من نوعه في تاريخ بنفيكا، الالتزام المشترك لكل من الناقلة والنادي للارتقاء بشراكتهما إلى آفاق جديدة، حيث ستحمل قمصان لاعبي بنفيكا شعار الناقلة «Fly Better».

التزام

وقال بطرس بطرس، النائب التنفيذي للرئيس، للتسويق والعلامة التجارية والاتصالات المشتركة في طيران الإمارات: «يؤكد العقد الجديد التزام طيران الإمارات بدعم رياضة كرة القدم وجمهورها في مختلف أنحاء العالم، حيث يساهم تمديد شراكتنا مع نادي بنفيكا في ترسيخ ارتباطنا بأحد أنجح الأندية في تاريخ كرة القدم الأوروبية، وتعزيز تجربة مشجعي النادي في البرتغال وحول العالم».

وأضاف: «تعكس هذه الشراكة أيضاً التزامنا بالاستثمار في البرتغال، التي تعد وجهة حيوية ضمن شبكتنا الأوروبية، والتي نخدمها منذ أكثر من 10 سنوات، حيث يجسّد تجديد الشراكة التزامنا طويل الأمد تجاه البرتغال». ويعد نادي بنفيكا، الذي اشتهر بإنجازاته القياسية وقاعدته الجماهيرية التي تضم أكثر من 50 مليون مشجع، قوة مهيمنة في كرة القدم البرتغالية.

حيث تشمل إنجازاته الفوز بـ 86 بطولة، من بينها لقبان أوروبيان، حيث يعد النادي مشاركاً دائماً في بطولة دوري أبطال أوروبا، ومن المقرر أن يشارك في بطولة كأس العالم للأندية التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم في عام 2025. ويجمع الملعب الرئيسي للنادي «ملعب النور أو استاد دا لوز»، المشجعين من البرتغال وجميع أنحاء العالم.

نجاح

وقال روي كوستا، رئيس نادي بنفيكا: «نحن سعداء بتمديد شراكتنا مع طيران الإمارات، العلامة التجارية التي تجسد التميز والطموح، إذ يؤكد هذا التجديد على نجاح تعاوننا على مدى السنوات الماضية ورؤيتنا المشتركة للمستقبل ، وسنواصل معاً تحقيق نجاحات أكبر».

يذكر أن محفظة الرعاية الشاملة لطيران الإمارات في قطاع الرياضة تتضمن شراكات مع نخبة من أبرز أندية كرة القدم الأوروبية مثل آرسنال وإيه سي ميلان وريال مدريد، بالإضافة إلى أندية وبطولات رفيعة المستوى في رياضات الإبحار والرجبي والتنس والغولف.

وأصبحت طيران الإمارات راعياً رسمياً لنادي بنفيكا منذ موسم 2015 - 2016، حيث أصبح شعار طيران الإمارات «Fly Better» جزءاً حيوياً من قمصان لاعبي بنفيكا الشهيرة. ومع هذا التجديد، ستعمل الناقلة والنادي عن قرب لتقديم تجارب استثنائية للمشجعين. وتشغل طيران الإمارات 14 رحلة أسبوعية إلى لشبونة، وتُعد رعاية طيران الإمارات لفريق بنفيكا مثالاً آخر على التزامها بالاستثمار في البرتغال.

فقد قامت الناقلة بنقل أكثر من 2.6 مليون مسافر منذ بدء عملياتها في البرتغال، مما عزز الروابط التجارية والسياحية بين الإمارات العربية المتحدة والبرتغال وخارجها. وإلى جانب شراكتها مع بنفيكا، ترعى طيران الإمارات أيضاً بطولة استوريل المفتوحة للتنس في البرتغال، في إطار رعايتها لأكثر من 60 بطولة لرابطة لاعبي التنس المحترفين حول العالم.

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