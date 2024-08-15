«كأس صندوق الفرجان الصيفية» تنطلق في دبي اليوم

المصدر: دبي - البيان

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برعاية صندوق الفرجان، المشروع المجتمعي الذي يستهدف تمويل الأفكار والمشاريع التطويرية والمجتمعية في الأحياء السكنية، تنطلق اليوم بطولة كأس صندوق الفرجان الصيفية لكرة بتنظيم أكاديمية هاتريك لكرة القدم، وتجري منافسات البطولة في مدرسة أسماء بنت النعمان في منطقة الطوار 3 بدبي وتختتم البطولة في 29 أغسطس الجاري.

وتستهدف البطولة، التي تسعى إلى تعزيز مهارات المشاركين ولياقتهم البدنية وترسيخ الروح الرياضية، الأطفال من الفئات العمرية من 5 سنوات إلى 14 عاماً، ويشارك فيها 280 لاعباً بإجمالي 24 فريقاً.وتتضمن البطولة ثلاث فئات للبراعم والأشبال والناشئين، حيث تستهدف «فئة البراعم»، الأطفال من عمر 5 إلى 8 سنوات وستقام مباريات هذه الفئة بداية من اليوم بمشاركة 8 فرق بإجمالي 104 لاعبين.

فيما تستهدف بطولة «فئة الأشبال» الفئات العمرية من 9 إلى 11 سنة وتقام في 22 أغسطس بمشاركة 104 لاعبين بإجمالي 8 فرق، في حين تستهدف «فئة الناشئين» الفئات العمرية من 12 إلى 14 سنة، وتقام في 29 أغسطس الجاري، بمشاركة 8 فرق وبإجمالي 72 لاعباً.

وقال راشد الهاجري، مدير مشروع صندوق الفرجان: «تأتي البطولة ضمن مبادرات الصندوق الهادفة إلى تعزيز الترابط والتلاحم المجتمعي بين أبناء أحياء دبي السكنية من خلال المشاركة في فعاليات ترفيهية ورياضية تتيح الفرصة للتنافس الصحي بين المشاركين، وممارسة الرياضة في أجواء مميزة تساهم في اكتشاف المواهب وتطوير مهاراتهم في بيئة مشجعة ومحفزة».

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