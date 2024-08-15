محمد النني: أشعر بحماس كبير للعب وسط جماهير الجزيرة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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عبر المصري محمد النني، لاعب الجزيرة المنضم حديثاً للكشوف، عن إعجابه باستاد وملعب النادي، ووصفه بـ«التحفة» في تدريبه الأول مع «فخر أبوظبي» أول من أمس، ذاكراً أنه استاد رائع وجميل جداً، مبيناً أنه يزوره للمرة الأولى، مؤكداً أنه سعيد جداً بالتواجد في ملعب الجزيرة والدفاع عن شعار النادي في المرحلة المقبلة.

وكان النني قد وقع للجزيرة الشهر الماضي وغاب عن فترة التحضيرات في المرحلتين الأولى والثانية لمشاركته مع المنتخب الأولمبي المصري في أولمبياد باريس 2024، والتي أكدت جاهزيته البدنية للموسم الجديد بعد أن شارك خلالها أساسياً مع منتخب بلاده وقدم مستوى جيداً، دون حاجة إلى برنامج خاص من قبل الحسين عموتة المدير الفني للفريق.

حماس

وقال النني: أشعر بحماس كبير للعب وسط جماهير الجزيرة وتقديم كل ما لدي في حضورهم، وأتمنى أن أقدم المستوى الذي يتوقعه مني الجميع وأن أساهم مع زملائي اللاعبين في تحقيق النتائج الإيجابية التي ترضي طموحات الإدارة والجماهير.

وشدد النجم المصري القادم من آرسنال الإنجليزي ويتمتع بشهرة كبيرة، على أهمية الدعم الجماهيري وتأثيره على نتائج الفريق، ذاكراً أن مهمة الفوز في غياب الجمهور تكون صعبة لأنه من يرفع حماس اللاعب ويمنحه الدافع لتقديم كل ما لديه، وأضاف: ننتظر حضور كل المحبين في مشوار الموسم الجديد حتى ننجح سوياً في تحقيق النتائج المرضية، معاً فقط يمكننا أن نصنع سعادة النادي لان المهمة مشتركة ما بين الجماهير في المدرجات واللاعبين في الملعب.

طريقة مبتكرة

وفي سياق مختلف أعلن نادي الجزيرة أمس عن أطقمه الأساسية والاحتياطية التي سيرتديها اللاعبون في مشوار الموسم الحالي بطريقة مختلفة ومبتكرة من خلال إعلانه بواسطة مشجعي ومحبي النادي بدلاً عن اللاعبين، وذلك عبر فيديو قصير، وسيرتدي «فخر أبوظبي» قميصه التقليدي باللونين الأبيض والأسود، مع طقم مميز باللون الأخضر، وقال الجزيرة، حسب الإعلان، إن تصاميم الأطقم الجديدة مستوحاة من اعتزاز النادي بتاريخه ومستلهمة من حماسه للمستقبل، ويعبر عن الفخر والانتماء والهوية.

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