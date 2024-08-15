دبا الحصن يفتح أبوابه للجمهور قبل تحدي «المحترفين»

المصدر: دبي - علي الظاهري

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خاض فريق دبا الحصن تدريباته بحضور جمهوره على ملعبه استعداداً للموسم الكروي الجديد 2024 - 2025، وتلقى الفريق الصاعد حديثاً إلى دوري أدنوك للمحترفين دفعة معنوية في الحصة التدريبية بمؤازرة مشجعيه قبل انطلاقة الموسم الذي يدشنه بعد غد بمواجهة النصر في الدور الأول من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

ويخوض الفريق الحصناوي تحدي المحترفين بثوب جديد، بعد تصدره المشهد في سوق الانتقالات الصيفية، حيث أجرى الفريق 21 صفقة حتى الآن باستقطاب لاعبين مواطنين ومقيمين ومحترفين أجانب، ويسعى الجهاز الفني بقيادة المدرب البرازيلي كايو زاناردي صاحب التجارب السابقة مع النصر والبطائح وخورفكان، إلى الوصول للفورمة المطلوبة وخلق حالة الانسجام بين اللاعبين سعياً إلى رسم ملامح التشكيلة المثالية مع قرب انطلاق الدوري.

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