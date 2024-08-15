1.300.000.000 درهم القيمة السوقية لدوري أدنوك للمحترفين

المصدر: أبوظبي - وام

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بلغت القيمة السوقية لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم 337 مليون يورو (1.3 مليار درهم)، وذلك بحسب التحديثات الأخيرة لموقع ترانسفير ماركت المتخصص في أرقام وإحصائيات اللاعبين، لتشهد المسابقة ارتفاعاً ملحوظاً قبل أيام من انطلاقة الموسم الجديد 2024 - 2025، بعدما بلغت 288.3 مليون يورو بنهاية الموسم الماضي في يونيو.

وأسهمت الصفقات الجديدة لأندية المسابقة في رفع القيمة السوقية للدوري، وأبرزها تعاقد شباب الأهلي مع سردار أزمون، الذي يعد أغلى لاعبي المسابقة حتى الآن بقيمة سوقية بلغت 8 ملايين يورو، بجانب سفيان رحيمي لاعب العين بالقيمة نفسها أيضاً.

وتصدر العين قائمة أغلى أندية المسابقة بـ 46.72 مليون يورو، بارتفاع بلغ 36.2 % ، تلاه الوصل بـ37.12 مليون يورو، ثم شباب الأهلي ثالثاً بـ 35.95 مليون يورو، والشارقة رابعاً بـ 35.20 مليون يورو، وخامساً جاء النصر بـ 32.60 مليون يورو، ثم الجزيرة سادساً بـ 30.48 مليون يورو، تلاه الوحدة سابعاً بـ 28.65 يورو.

وحل كلباء ثامناً بـ19.12 مليون يورو، ثم البطائح تاسعاً بـ18.63 مليون يورو، ثم خورفكان عاشراً بـ14.52 مليون يورو، تلاه عجمان حادي عشر بـ 14.11 مليون يورو، ثم بني ياس بـ 12.25 مليون يورو، فيما حل دبا الحصن المتأهل حديثاً إلى دوري المحترفين ثالث عشر بـ 7.80 ملايين يورو، تلاه العروبة المتأهل أيضاً بـ 3.75 ملايين يورو.

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