337 مليون يورو القيمة السوقية للدوري الإماراتي

المصدر: وام

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بلغت القيمة السوقية لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم 337 مليون يورو، وذلك بحسب التحديثات الأخيرة لموقع ترانسفير ماركت المتخصص في أرقام واحصائيات اللاعبين، لتشهد المسابقة ارتفاعا ملحوظا قبل أيام من انطلاقة الموسم الجديد 2024-2025، بعدما بلغت 288.3 مليون يورو بنهاية الموسم الماضي في يونيو.

وساهمت الصفقات الجديدة لأندية المسابقة في رفع القيمة السوقية للدوري، وأبرزها تعاقد شباب الأهلي مع سردار أزمون، الذي يعد أغلى لاعبي المسابقة حتى الآن بقيمة سوقية بلغت 8 ملايين يورو، بجانب سفيان رحيمي لاعب العين بالقيمة نفسها أيضا.

وتصدر العين قائمة أغلى أندية المسابقة بـ 46.72 مليون يورو، بارتفاع بلغ 36.2 في المئة، تلاه الوصل بـ 37.12 مليون يورو، ثم شباب الأهلي ثالثا بـ 35.95 مليون يورو، والشارقة رابعا بـ 35.20 مليون يورو، وخامسا جاء النصر بـ 32.60 مليون يورو، ثم الجزيرة سادسا بـ 30.48 مليون يورو، تلاه الوحدة سابعا بـ 28.65 يورو.

وحل كلباء ثامنا بـ 19.12 مليون يورو، ثم البطائح تاسعا بـ 18.63 مليون يورو، ثم خورفكان عاشرا بـ 14.52 مليون يورو، تلاه عجمان حادي عشر بـ 14.11 مليون يورو، ثم بني ياس بـ 12.25 مليون يورو، فيما حل دبا الحصن المتأهل حديثا إلى دوري المحترفين ثالث عشر بـ 7.80 مليون يورو، تلاه العروبة المتأهل أيضا بـ 3.75 مليون يورو.

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