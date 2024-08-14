تواصل فعاليات «ملتقى البرشاء»

المصدر: دبي - البيان

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واصل «ملتقى البرشاء المجتمعي» فعالياته المجتمعية والرياضية في حديقة بحيرة البرشاء، للأسبوع الثاني على التوالي وسط مُشاركة فاعلة من قبل مختلف فئات المجتمع.

وكان مجلس الروح الإيجابية بشرطة دبي قد أطلق فعاليات «ملتقى البرشاء المجتمعي» الأسبوع الماضي، لقاطني منطقة البرشاء، وذلك بالتعاون مع مجلس مديري مراكز الشرطة، ومركز شرطة البرشاء، والشركاء الاستراتيجيين، وبمشاركة من متطوعي برنامج «الشرطي جارك». وتتضمن فعاليات المُلتقى التي تُنظم خلال يومي «السبت والأحد» من كل أسبوع من الساعة الخامسة إلى الحادية عشرة مساءً في حديقة بحيرة البرشاء، فعاليات رياضية وتوعوية، فيما ستستمر هذه الفعاليات إلى الأول من سبتمبر المُقبل.

ويهدف «ملتقى البرشاء المجتمعي» إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي في إسعاد المجتمع وتعزيز الأمن والأمان، إلى جانب العمل على الارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز الانسجام الاجتماعي، وتحقيق حياة سعيدة في الأحياء السكنية، وترسيخ قيم التسامح والتعايش.

وأكد النقيب حمود المقبالي، رئيس مجلس الروح الإيجابية بالوكالة، أهمية فعاليات المُلتقى في تعزيز العلاقة والتواصل بين الجاليات المقيمة بدبي الشرطة، مثنياً على جهود كل من أسهم في الإعداد لهذا الملتقى من فعاليات رياضية إلى جانب الفعاليات التوعوية الهادفة إلى التعريف بالخدمات الشرطية والتوعية بالظواهر السلبية. وشملت الفعاليات مجموعة من المنافسات الرياضية في العديد من الرياضات ككرة القدم وكرة السلة للعنصرين الرجالي والنسائي، إلى جانب تقديم التوعية بالخدمات الشرطية والأمنية.

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