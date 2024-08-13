شباب الأهلي يخسر أمام الغرافة القطري في الملحق الآسيوي

المصدر: دبي - علي الظاهري | تصوير - عيسى البلوشي

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خسر فريق شباب الأهلي أمام مضيفه الغرافة القطري بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت في استاد البيت بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن الدور التمهيدي الثاني من الملحق الآسيوي، وجاء هدف المباراة الوحيد برأسية التونسي فرجاني ساسي في الدقيقة 50.

بتلك النتيجة، تأهل الغرافة إلى دوري أبطال آسيا للنخبة، بينما سيشارك "الفرسان" في دور المجموعات ضمن دوري أبطال آسيا الثاني، بعد فوزه في الدور الأول على حساب سباهان الإيراني برباعية الأسبوع الماضي.

استحوذ "الفرسان" على الشوط الأول من المباراة، ولكن دون تشكيل خطورة كبيرة على مرمى المنافس، خاصة في ظل حرص الفريق القطري على غلق المساحات.

في المقابل، كان الغرافة أكثر خطورة وكاد أن يسجل في مرمى شباب الأهلي لولا تألق الحارس حسن حمزة، الذي تصدى لعدة محاولات، بما في ذلك تسديدة اللاعب خوسيلو التي ألغى حكم المباراة هدفها بداعي التسلل.

وتمكن أصحاب الأرض من التقدم مع بداية الشوط الثاني برأسية التونسي فرجاني ساسي في الدقيقة 50، بعد استقبال عرضية مثالية سكنت شباك الحارس حسن حمزة. حاول شباب الأهلي إدراك التعادل عبر كرة قوية سددها برينو كاسكاردو باتجاه المرمى، إلا أن الحارس خليفة أبوبكر أبعدها ببراعة.

وأجرى البرتغالي باولو سوزا، مدرب شباب الأهلي، ثلاث تبديلات دفعة واحدة لتعزيز الهجوم، حيث دفع باللاعبين سردار أزمون وغويليرمي بالا وألفاريز بدلاً من مؤنس دبور وبرينو كاسكاردو ويوري سيزار.

ولجأ بعض لاعبي "الفرسان" للتسديد من خارج المنطقة في ظل التكتل الدفاعي للغرافة، الذي تعمد إضاعة الوقت، وكان أبرزها كرة بالا التي اعتلت العارضة، بجانب الاعتماد على الكرات العرضية من اللاعب يحيى الغساني.

واصل "الفرسان" الضغط واستحواذهم في الدقائق الأخيرة من المباراة سعيًا لفك شيفرة الدفاع القطري، ولكن دون جدوى.

وحرص الجهاز الفني لشباب الأهلي بقيادة المدرب باولو سوزا على الدفع بثلاثي الهجوم كارتابيا ويوري سيزار ومؤنس دبور في التشكيل الأساسي للمباراة، بجانب زميلهم يحيى الغساني، والذي ضم أيضًا الحارس حسن حمزة، وبوغدان بلانيتش، ورينان فيكتور، وريكيلمي، وكوان، وبرينو كاسكاردو.

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