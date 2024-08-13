العين يفاوض المدافع الإيطالي روغاني

المصدر: العين - طلحة عبدالله

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تفيد متابعات «البيان» أن نادي العين دخل في مفاوضات جادة للحصول على خدمات المدافع الإيطالي روغاني، لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد 2024 - 2025.

والذي يواجه خلاله الفريق البنفسجي تحديات عدة وكبيرة على المستويين المحلي والخارجي، إذ يشارك في كأس النخبة الآسيوية، وكأس القارات، ومونديال العالم للأندية، إلى جانب المسابقات المحلية الثلاث.

وتداول ناشطون بمنصات إعلامية، خبر مفاوضات العين مع المدافع الإيطالي دانييلي روغاني (30 عاماً) لاعب فريق نادي يوفنتوس الإيطالي، للانتقال إلى نادي العين مقابل 3 ملايين يورو، في ظل منافسة مع نادي أياكس الهولندي الذي يرغب أيضاً في خدمات اللاعب.

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