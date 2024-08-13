شباب الأهلي والغرافة.. مواجهة آسيوية حاسمة اليوم

المصدر: دبي - علي الظاهري

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يخوض شباب الأهلي مواجهة حاسمة اليوم أمام مضيفه الغرافة القطري في الساعة 7:30 مساء بتوقيت الإمارات في استاد البيت بالعاصمة القطرية الدوحة في الدور التمهيدي الثاني من الملحق الآسيوي المؤهل لدوري أبطال آسيا للنخبة، ويتطلع «الفرسان» إلى العودة ببطاقة التأهل وتحقيق الانتصار الثاني على التوالي بعد فوزه في الدور الأول من الملحق القاري على حساب سباهان الإيراني برباعية.

ويميل تاريخ المواجهات لصالح ممثل الوطن في لقاء اليوم أمام منافسه القطري، حيث التقى الفريقان مرتين من قبل في دوري أبطال آسيا، انتهت المباراة الأولى بالتعادل 1-1 في عام 2015، قبل أن يتفوق شباب الأهلي بنتيجة عريضة 8 - 2 في نسخة عام 2019.

واختتم الفريق تدريباته مساء أمس على ملعب المباراة بقيادة المدرب البرتغالي باولو سوزا الذي ركز خلال الأيام الماضية على الجوانب التكتيكية والفنية إلى جانب النواحي البدنية في ظل وجود مجموعة من الأسماء البارزة التي قد تشكل الفارق من بينها الوافد الجديد اللاعب الدولي الإيراني سردار أزمون مع زميله فيديريكو كارتابيا بعد أن شكل الثنائي المميز دوراً مهماً في خط الهجوم في المباراة السابقة.

جاهزية

وأكد المدرب باولو سوزا جاهزية شباب الأهلي لمباراة اليوم أمام الغرافة القطري بعد اكتمال التحضيرات، مشدداً على أهمية المواجهة التي تحدد مصير الفريق في البطولة والتي يسعى فيها لقيادة «الفرسان» للمنافسة بقوة في هذه البطولة.

وأضاف سوزا: «نخوض هذه المواجهة أمام فريق قوي ويملك لاعبين مميزين، مع جهاز فني مستقر منذ فترة، نحن نلعب بهويتنا التي نسعى لتثبيتها، أنا سعيد بتطبيق أفكاري من قبل اللاعبين، وأتمنى أن نؤدي مباراة متزنة ونحقق النتيجة المطلوبة».

وأشار مدرب شباب الأهلي إلى أن مباراة اليوم تختلف عن مواجهة سباهان في المرحلة السابقة، وسيتم التعامل مع لقاء الغرافة بشكل مختلف، مبيناً أن استراتيجيته في كل المباريات هي العمل على تحقيق الفوز والتقدم في البطولات، من خلال تحضير الفريق واللاعبين بشكل جيد، مؤكداً أن الفريق يملك الطموح والقدرة على المنافسة في كل البطولات.

بوابة

من جانبه، أكد عيد خميس لاعب شباب الأهلي أن مباراة اليوم هي البوابة التي تقود لدور المجموعات في دوري أبطال آسيا للنخبة، ونتيجتها تحدد الفريق المتأهل إلى المرحلة المقبلة، مضيفاً إن التحضيرات للقاء كانت ممتازة، وإن الجميع على أهبة الاستعداد للمواجهة، متمنياً أن يكونوا عند حسن ظن المدرب بتطبيق أفكاره في المباراة.

وأضاف عيد خميس: «نحن كلاعبين نعرف أهمية هذه المباراة ونشعر بالمسؤولية الكاملة، كل فريق يطمح للمشاركة والتقدم في النسخة الأولى من بطولة النخبة في آسيا، هو تحدٍّ جديد بالنسبة لنا، ونسأل الله أن يوفقنا في تقديم المستوى المطلوب وإسعاد جمهورنا بتحقيق الهدف المنشود».

وسيلحق «الفرسان» بفريقي العين والوصل في حال التأهل اليوم ويشاركان بشكل مباشر في دوري أبطال آسيا للنخبة حيث تقام القرعة يوم الجمعة المقبل، بينما ينتقل الخاسر للعب في دور المجموعات ضمن دوري أبطال آسيا الثاني 2024 - 2025.

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