العين يختتم معسكراً ناجحاً في الرباط.. وراحة للاعبين 48 ساعة

المصدر: العين - طلحة عبدالله

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عادت فجر أمس بعثة الفريق الأول والرديف بنادي العين على متن طائرة خاصة عبر مطار العين الدولي، بعد انتهاء المعسكر الصيفي بالمغرب، وقرر الجهاز الفني بقيادة المدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو، منح لاعبي الفريق راحة لمدة 48 ساعة، بعدها يعود الفريق لمتابعة تحضيراته لاستحقاقاته المقبلة الداخلية والخارجية.

كما منح الثنائي المغربي الدولي، سفيان رحيمي والمهدي مبارك، راحة لمدة عشرة أيام وذلك بسبب مشاركتهما مع المنتخب المغربي الحاصل على برونزية أولمبياد باريس 2024.

وكان العين أقام معسكراً إعدادياً ناجحاً بالمملكة المغربية استمر لمدة 25 يوماً خاض خلاله 4 تجارب ودية فاز في واحدة على فريق النادي القنيطري بأربعة أهداف نظيفة، وتعادل في اثنتين أمام النهضة أتليتك الزمامرة 3-3 وأمام الرجاء المغربي 0- 0 فيما خسر واحدة أمام فريق نهضة بركان بنتيجة 1-3.

وأكد أحمد الشامسي، مدير فريق العين، أن الفريق أمضى معسكراً ناجحاً بالمملكة المغربية، خاض خلاله تجارب ودية خرج منها بمكاسب عدة فنياً وبدنياً، ووقف خلالها الجهاز الفني على مدى جهوزية الفريق للاستحقاقات والتحديات القريبة المقبلة، وأشاد بانضباط اللاعبين والتزامهم طوال فترة المعسكر، ما يؤكد رغبتهم وجديتهم في الدخول إلى الموسم الجديد بجهوزية عالية تطلعاً لتحقيق الأهداف المنشودة.

بدورهما توجه قائدا الفريق بندر الأحبابي وخالد عيسى بالشكر للشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، لاهتمامه الكبير ومتابعته الدقيقة وتواجده المستمر مع الفريق في التدريبات والمباريات.

كما عبرا عن الشكر لإدارة مركب محمد السادس والعاملين به لحسن الاستقبال والترحاب الكبير الذي وجدته البعثة والتعامل المتميز وتوفير سبل الراحة كافة للبعثة من وصولها وحتى مغادرتها.

ويواجه العين تحديات عدة وكبيرة بالموسم الجديد إذ إنه سيقاتل على 6 بطولات على المستويين المحلي والقاري والعالمي، حيث ينافس محلياً على بطولة الدوري، وكأس رئيس الدولة، فضلاً عن مسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وخارجياً يشارك في بطولة النخبة الآسيوية بوصفه بطلاً لآخر نسخة من دوري أبطال آسيا بنظامها القديم، إلى جانب مشاركته في كأس القارات للأندية، ومونديال العالم للأندية.

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