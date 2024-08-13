الأندية تكتشف مسارها في أبطال آسيا الجمعة المقبل

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تشهد كرة القدم الآسيوية لحظة محورية أخرى عندما يكتشف 24 نادياً مسارها في النسخة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة مسار المنافسة، و32 نادياً مشوارها في بطولة دوري أبطال آسيا الثاني.

وذلك خلال مراسم سحب قرعة دور المجموعات للبطولتين الجمعة المقبل، في كوالامبور، حيث سيتم الكشف عن المواجهات المرتقبة بين أفضل أندية آسيا في النسخة الأولى من بطولتي موسم 2024 - 2025.

ويشهد دوري أبطال آسيا للنخبة تغييراً محورياً من خلال تحويل دور المجموعات التقليدي إلى مرحلة الدوري، ما يضمن منافسة قوية مع كرة قدم عالية الجودة في جميع المباريات، حيث سيتم تقسيم الأندية الـ24 إلى دوريين يضم كل منهما 12 فريقاً عبر منطقتي الغرب والشرق، ومن المقرر أن تقام المباريات خلال الفترة من 16 سبتمبر 2024 لغاية 19 فبراير 2025، من خلال لعب كل فريق ضد 8 منافسين مختلفين داخل منطقته عبر 4 مباريات على أرضه، و4 مباريات خارج أرضه.

وتضم قائمة الأندية المشاركة، 22 فريقاً تأهلوا مباشرةً، وينضم إليهم الفريقان الفائزان من الدور التمهيدي، وسيتم توزيع الفرق المشاركة على وعائيين لكل منطقة، ويضم الوعاء الأول لمنطقة غرب آسيا أندية العين الإماراتي، الهلال السعودي، السد القطري، بيرسيبوليس الإيراني، باختاكور الأوزبكي، والشرطة العراقي.

وسيكون في الوعاء الثاني في مراسم القرعة، النصر السعودي، الريان القطري، الاستقلال الإيراني، الوصل الإماراتي، الأهلي السعودي، والفائز من لقاء الدور الثاني التمهيدي اليوم الثلاثاء، والذي يجمع الغرافة القطري وشباب الأهلي الإماراتي.

وتتأهل الأندية الثمانية الأولى من كل دوري إلى دور الـ16 الذي تقام منافساته من مباراتي ذهاب وإياب خلال الفترة من 3 إلى 12 مارس 2025، على أن تتبعه الأدوار النهائية التي تقام بنظام التجمع الفريد من نوعه، وتقام جميع المباريات، اعتباراً من الدور ربع النهائي فصاعداً، في دولة واحدة، والتي ستكون السعودية خلال الفترة من 25 أبريل لغاية 4 مايو 2025.

المستوى الثاني

في حين، تضم بطولة المستوى الثاني من بطولات الأندية الخاصة بالرجال التي ينظمها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أكبر عدد من الفرق مقارنة بأي من بطولات الأندية الأخرى في القارة الآسيوية.

وتشتمل على 8 مجموعات، بواقع 4 في منطقة الغرب، ومثلها في منطقة الشرق، وتتضمن كل مجموعة 4 أندية خلال دور المجموعات، وتقام المنافسات بنظام الدوري المجزأ من مرحلتي الذهاب والإياب خلال الفترة من 17 سبتمبر ولغاية 5 ديسمبر 2024، وسيلتحق الفائزان من مباراتي الدور التمهيدي لمنطقة الغرب، إيست بنغال الهندي مع نادي ألتين عسير من تركمانستان.

والأهلي البحريني مع الكويت الكويتي، لينضموا إلى بقية الفرق، بما في ذلك الأندية الثلاثة التي تم إقصاؤها من الدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا للنخبة، ليتم توزيع هذه الفرق على الأوعية الأربعة في القرعة، وسيكون الفائز من لقاء الغرافة وشباب الأهلي اليوم، في الوعاء الأول، بينما سيكون الشارقة في الوعاء الثاني.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الـ16 الذي يقام من مباراتي ذهاب وإياب خلال الفترة من 11 إلى 20 فبراير 2025.

حيث سيتم تحديد المواجهات من خلال قرعة الأدوار الإقصائية التي تحدد معالم ربع النهائي وقبل النهائي والنهائي، وسيتم تطبيق فصل المناطق طوال البطولة، وتقام مواجهات ربع النهائي وقبل النهائي أيضاً، من مباراتي ذهاب وإياب خلال الفترة من 4 إلى 13 مارس 2025، ثم 8 إلى 16 أبريل 2025 على التوالي، قبل أن تختتم البطولة بالمباراة النهائية التي تقام من جولة واحدة يوم 17 مايو 2025.

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