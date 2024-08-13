فهد الظنحاني: الالتزام سر استمراري 8 مواسم بلا توقف

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أبوظبي- أحمد عيسى

كشف فهد الظنحاني حارس مرمى بني ياس، عن سر تواجده بين الخشبات الثلاث خلال المواسم الثمانية السابقة بلا توقف مع غيابه عن مباراتين فقط في بطولة الدوري، ليكون الأكثر مشاركة وسط لاعبي المحترفين برقم قياسي غير مسبوق، مبيناً أن ذلك نتاج دعم زملائه اللاعبين، واجتهاده في التدريبات والمحافظة على نفسه بتناول الغذاء الصحي والنوم مبكراً وثقة الأجهزة الفنية.

وقال الظنحاني الذي ظل ينافس على جائزة أفضل حارس مرمى ووصل إلى المراحلة النهائية عدة مرات، إن المشاركة المستمرة قبل كل شيء توفيق من الله وأضاف: عن نفسي أؤدي واجبي في الملعب وأهتم بتدريباتي وأستمع إلى النصائح، وأقول سراً للمرة الأولى إنني قبل بدء التحضيرات في عدة مواسم سابقة كنت أشارك أحياناً في معسكرات خاصة تحت إشراف مدرب الحراس زكريا أحمد، ما ساعدني كثيراً في تطوير قدراتي.

وعن تحضيرات فريقه للموسم الجديد قال الظنحاني إن الإعداد كان نموذجياً وكل لاعب بذل أقصى جهد لبلوغ قمة الجاهزية وأضاف: الإدارة ما قصرت وهيأت لنا معسكراً جيداً من أجل الإعداد، أتوقع أن يكون مستوانا مختلفاً عن الموسم الماضي الذي لم نكن فيه على قدر توقعات جماهيرنا، ونعد الإدارة وكل المحبين بأن نترجم الجهود التي بذلناها سابقاً إلى نتائج إيجابية في المباريات التنافسية.

وأثنى حارس السماوي على المدرب البرتغالي الجديد جواو بيدرو، ذاكراً أنه مدرب جيد صاحب خبرة وتجارب ناجحة، وعزز روح العائلة الواحدة التي ظل يتميز بها النادي، مبيناً أن الحكم على المدرب دائماً يكون بالنتائج خلال المباريات.

واستطرد الظنحاني: كل المدربين الذين تعاقبوا على بني ياس في المواسم السابقة كانوا مميزين في عملهم لكن أكثر مدرب يجبرك على أن تذكره لسنوات طويلة قادمة، المدرب ايسايلا لأنه حقق نجاحات خالدة مع الفريق وقادنا إلى المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري.

عروض الأندية

وعن العروض التي تلقاها من عدة أندية في الفترة السابقة، قال فهد الظنحاني إنه لاعب بني ياس ويحترم عقده الذي يستمر حتى 2027، ذاكراً أن المفاوضات دائماً تتم عن طريق وكيله. وأضاف: أنا مرتاح في النادي وأحظى بالاحترام والتقدير وبأفضل معاملة يتمناها أي لاعب، لكننا في زمن الاحتراف وإذا رأت الإرادة أن المصلحة المشتركة في الموافقة على انتقالي لنادٍ آخر سأحترم قرارها أيضاً.

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