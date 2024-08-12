وزير الرياضة يلتقي نظيره المصري في "البيت الأولمبي" الإماراتي بباريس

المصدر: وام

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استقبل معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير الرياضة، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية الشقيقة، بمقر البيت الأولمبي الإماراتي في العاصمة الفرنسية باريس، بحضور علاء يوسف سفير مصر لدى فرنسا.

استعرض معاليه مع نظيره المصري خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون في مختلف مجالات العمل الرياضي، وتفعيل الشراكات الرامية إلى تحقيق الفائدة المرجوة على القطاع الرياضي في البلدين الشقيقين، بما يسهم في الوصول إلى أفضل النتائج وتعزيز مستوى التنسيق والعمل المشترك، وتبنى الرؤى والأفكار المثمرة وبحث إمكانية تطبيقها بطرق منهجية وعلمية.

وأثنى معالي أحمد بالهول الفلاسي على الجهود الكبيرة التي بذلها فريق عمل البيت الأولمبي الإماراتي، طوال فترة وجوده على هامش الألعاب الأولمبية، في التعريف بإنجازات الإمارات، وإطلاع العالم على ثقافتها وتاريخها وتراثها الغني.. منوهاً إلى أهمية فرق العمل التطوعية في البيت الأولمبي الإماراتي، ودورها في توفير كل المعلومات للزوار وشرحها بصورة مبسطة حول الجوانب التاريخية والتراثية الخاصة بالدولة.

وأشاد بدور أعضاء فريق الدعم الشرطي المشارك في تأمين دورة الألعاب الأولمبية بباريس، مؤكداً جهودهم البارزة خلال الأولمبياد، والحضور في جميع المواقع والفعاليات الرياضية.

وثمن جهود سفارة الإمارات لدى جمهورية فرنسا ودورها في تسهيل مهمة وفد الدولة ودعم ومساندة الرياضيين، وحرص فرق عمل السفارة على متابعة المستجدات كافة وتوفير كل الإمكانات.

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