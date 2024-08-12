ختام منافسات بطولة الإمارات المفتوحة للمواي تاي في أبوظبي

المصدر: وام

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تصدر فريق"UAM" الترتيب العام للمنافسات بطولة الإمارات المفتوحة للمواي تاي، التي أقيمت على مدار 3 أيام في سبيس 42 أرينا بجزيرة ياس، بمشاركة 551 لاعبا ولاعبة يمثلون 47 ناديا.

وبحسب بيان اتحاد الإمارات للمواي تاي الصادر اليوم، جاءت صدارة فريق "UAM" برصيد 16 ميدالية ذهبية و5 فضيات بمجموع 21 ميدالية.

وجاء فريق "أبوظبي مواي تاي" ثانيا بحصوله على 14 ميدالية ذهبية، و6 فضيات، و8 برونزيات بمجموع 28 ميدالية، وجاء ثالثا فريق"TK MMA" برصيد 8 ميداليات ذهبية، و5 فضيات، و2 برونزية بمجموع 15 ميدالية.

حضر منافسات اليوم الختامي وشارك في تتويج الفائزين سعادة سورايوت شاسومبات، سفير مملكة تايلاند لدى الدولة، ومصطفى جبار علك رئيس الاتحاد العراقي للمواي تاي، وطارق محمد المهيري وعلي خوري أعضاء مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، وموسى جبر مساعد الأمين العام للاتحاد العربي للمواي تاي.

وقال سعادة عبد الله النيادي رئيس الاتحادين الأسيوي والعربي للمواي تاي رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، إن نجاح البطولة انعكس على تحقيق العديد من المكتسبات التي سيكون لها الدور الإيجابي على لاعبينا، ونشر اللعبة في الإمارات، إضافة إلى رفع المستوى الفني للبطولات التي ينظمها الاتحاد.

وأوضح أن البطولة كان لها دور مهم في اكتشاف العديد من المواهب الواعدة من أجل التركيز عليها وتأهيلها بأفضل صورة استعدادا للاستحقاقات القادمة.

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