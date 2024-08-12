شباب الأهلي يضع اللمسات الأخيرة قبل مواجهة الغرافة القطري

المصدر: دبي - علي الظاهري

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يستعد شباب الأهلي للمواجهة الحاسمة في الملحق الآسيوي المؤهل لدوري أبطال النخبة أمام الغرافة القطري، التي تقام غداً في استاد البيت بالعاصمة القطرية الدوحة، حيث يسعى «الفرسان» إلى عبور الدور التمهيدي الثاني من الملحق القاري، سعياً للوصول إلى مرحلة المجموعات لمنطقة غرب آسيا، في البطولة الأقوى على مستوى القارة، والتي يشارك فيها الوصل بصفته بطلاً لدوري أدنوك للمحترفين في الموسم الماضي، والعين بطل النسخة الأخيرة من دوري أبطال آسيا.

ويضع الجهاز الفني بقيادة المدرب البرتغالي باولو سوزا اللمسات الأخيرة على تشكيلة وأداء «الفرسان» الذي يختتم تدريباته اليوم قبل المواجهة الخليجية الآسيوية، حيث يسعى سوزا إلى مواصلة انتصاراته بعد اجتياز المهمة الأولى بنجاح كبير عبر الفوز على مضيفه سباهان الإيراني بنتيجة 4 - 1 في مباراة ماراثونية امتدت 120 دقيقة ضمن منافسات الدور الأول من الملحق الآسيوي.

ويعول شباب الأهلي على عدة أسماء، تمثل قوة ضاربة في كتيبة «الفرسان»، أبرزهم الوافد الجديد اللاعب الدولي الإيراني سردار أزمون الذي تألق في الظهور الأول خلال المواجهة السابقة أمام سباهان، إضافة إلى الموهوب يحيى الغساني الذي صنع هدفاً وسجل هدفين من جملة الأهداف الأربعة التي سجلها شباب الأهلي في مرمى الفريق الإيراني، بجانب زملائه الآخرين في الفريق الذين يواصلون رحلة التألق منهم كارتابيا ويوري سيزار وغيرها من الأسماء المميزة.

مواجهة برتغالية

وتعد المباراة مواجهة خاصة بين المدرسة البرتغالية، حيث يقود كلا الفريقين مدرب من البرتغال وهما باولو سوزا مع شباب الأهلي الذي تولى قيادة الجهاز الفني للفريق مؤخراً، وفي الجانب الآخر يقود الغرافة المدرب البرتغالي بيدرو مارتينيز، الذي جددت إدارة النادي القطري الثقة فيه لصيف 2026، بعد أن تولى تدريب الفريق في الموسمين الأخيرين، وقاده للمركز الثالث في بطولة الدوري الموسم الماضي، ووصل لمرحلة نصف النهائي في بطولة كأس الأمير، وخسر في الدور نصف النهائي أمام الريان ببطولة كأس قطر.

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