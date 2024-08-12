خالد السناني: «القفاز الذهبي» حصاد جهود «عائلة الوصل»

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

ت + ت - الحجم الطبيعي

عبّر ثنائي الوصل؛ خالد السناني حارس المرمى، ونيكولاس خمينيز صانع الألعاب، عن سعادتهما بنيل الأول لجائزة «القفاز الذهبي» لأفضل حارس مرمى، والثاني جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب أجنبي، في حفل توزيع جوائز الموسم المنصرم 2023 - 2024 الذي نظمته رابطة المحترفين مساء أول من أمس بفندق «قصر الإمارات» بالعاصمة أبوظبي، والذي حصل خلاله «الإمبراطور» على غالبية جوائز الأمسية الاستثنائية.

وقال السناني، في حديث مع «البيان» عقب نهاية الحفل، إن تتويجه بالجائزة حصاد لجهود عائلة الوصل، وليس لجهوده الشخصية فقط، وأضاف: أبازك لكل الفائزين بجوائز رابطة المحترفين ولإخواني الذين لم يحالفهم التوفيق، بكل تأكيد أنا سعيد بهذا النجاح والذي أهديه إلى زملائي اللاعبين؛ لأن العطاء الذي قدموه في المستطيل الأخضر ساعدني على التتويج الشخصي ولولا زملائي لم أكن لأنال الجائزة، وبشكل خاص أهدي «القفاز الذهبي» إلى الوالد والوالدة وكل الأهل الذين ظلوا يقدمون لي الدعم المعنوي ويقفون بجانبي طوال مسيرتي في الملاعب.

وعلق السناني على أن الجائزة هي الأولى له في مشواره، وقال: هذا بالتأكيد يضاعف فرحتي بالإنجاز ويمنحني دافعاً كبيراً لمواصلة العطاء والاجتهاد أكثر في مشواري المقبل، بذلت الكثير من الجهد في المواسم السابقة مع مختلف الفرق حتى أصل إلى هذه الجائزة، والمهم أن أواصل بمستوى أفضل لأن التحدي دائماً يكون أصعب مع كل نجاح.

وأكد حارس مرمى الوصل، جاهزية فريقه للموسم الجديد، ذاكراً أن الفوز بثنائية الكأس والدوري، يزيد من دوافع زملائه اللاعبين للمحافظة على هذه النجاحات ومواصلة إحراز البطولات، مبيناً أن طموحات النادي وزملائه اللاعبين مستمرة، وأنهم سيضاعفون جهدهم، خاصة أن كل الأنظار ستكون منصبة على النادي بعد تميزه في الموسم الأخير.

من جانبه، قال نيكولاس خمينيز لـ«البيان»: تريدون أن تعرفوا كيف حصلت على الكرة الذهبية؟ الوصول إليها لم يكن سهلاً، لقد كافحت لمدة 10 أشهر دون توقف حتى أحقق هذا النجاح، لكن لا بد من القول إن الجائزة لكل زملائي في فريق الوصل، وإدارة النادي التي ساعدتنا في تقديم كل ما نملك بجانب جمهور نادينا الذي وقف خلفنا بكل قوة وقدم لنا الدعم المعنوي في جميع المباريات.

هدية بني ياس

وقدم خمينيز لمسة وفاء لناديه السابق بني ياس الذي انتقل منه منتصف عام 2023 إلى الوصل وقال: في يوم تتويجي السعيد لن أنسى نادي بني ياس الذي أقدم له الشكر لأنه قدم لي هدية غالية عندما أحضرني إلى الإمارات، هذا البلد الجميل الذي أشعر فيه بسعادة كبيرة، كما أن بني ياس منحني فرصة اللعب، وأسهم في تطوير مستواي، أشكرهم جميعاً على ما قدموه لي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز