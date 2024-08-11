الوصل «5 نجوم» في احتفال جوائز رابطة المحترفين

المصدر: أبوظبي ــ أحمد عيسى

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تُوّج علي صالح، مهاجم الوصل، بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب إماراتي، في حفل توزيع جوائز رابطة المحترفين عن موسم «2023 ــ 2024»، الذي نظمته الرابطة، مساء أمس، بفندق قصر الإمارات في أبوظبي، وسط حضور كبير تقدمه عبدالله ناصر الجنيبي، رئيس الرابطة، وعدد من ممثلي الأندية والنجوم البارزين. وشهد الحفل تفوقاً كاسحاً للوصل بنيله 5 جوائز.

ورحب عبدالله ناصر الجنيبي في افتتاح الحفل بالحضور والضيوف، وقال إن نجاح الموسم السابق وكل المواسم لم يكن ليتحقق لولا الدعم الذي تقدمه القيادة الرشيدة للرياضة والرياضيين. وتابع: إن ليلة التكريم باتت حدثاً مميزاً ومنتظراً في كل موسم من مواسم الاحتراف، لافتاً إلى أن الأمسية تمثل دافعاً كبيراً وحافزاً للإبداع في صناعة كرة القدم.

وخلال توزيع الجوائز نال علي صالح جائزة الكرة الذهبية بعد تألقه مع فريقه الوصل وقيادته الألقاب، متفوقاً على فابيو ليما زميله في الفريق ويحيى الغساني لاعب شباب الأهلي، فيما فاز نيكولاس خمينيز لاعب الوصل بجائز أفضل لاعب أجنبي، متفوقاً على مهدي قائدي «كلباء» وسفيان رحيمي «العين».

ونال الصربي ميلوش، مدرب الوصل جائزة القائد لأفضل مدرب، بعد منافسة مع الفريد شرودر، مدرب النصر، وجوران، مدرب الوحدة، ونال خالد السناني، حارس مرمى الوصل جائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى متفوقاً على خالد عيسى «العين»، وعلي خصيف «الجزيرة».

ونال سلطان عادل، لاعب كلباء، جائزة الفتي الذهبي لأفضل لاعب إماراتي واعد، ونال سيكو بابا لاعب البطائح المنضم حديثاً للعين جائزة الفتي الذهبي لأفضل لاعب واعد مقيم أو مواليد الدولة، وحصل سفيان رحيمي، نجم العين، على جائزة أفضل لاعب من اختيار الجمهور.

وفي جوائز الإحصاءات تم تكريم عمر خريبين، مهاجم الوحدة، بجائزة الحذاء الذهبي لهداف دوري أدنوك للمحترفين، برصيد 19 هدفاً، وتشارك الثلاثي فابيو ليما «الوصل»، وفاكوندو «الوحدة» ودانييل بيسا «كلباء» جائزة هداف كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وفاز منصور المنهالي، لاعب الوحدة بجائزة الحذاء الفضي لهداف دوري تحت 21 عاماً.

وعلى مستوى جوائز المعايير فاز نادي العين بجائزة دوري الجماهير متفوقاً على الوصل والجزيرة، وحصل الوصل على جائزة التميز في الاحتراف والتراخيص أمام شباب الأهلي والعين.

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