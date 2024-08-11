الزعابي: الجزيرة الحمراء عاد إلى «الهواة» بخطوة غير مسبوقة

المصدر: رأس الخيمة - أحمد عيسى

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أكد سيف حمد بن قضيب الزعابي رئيس مجلس إدارة نادي الجزيرة الحمراء، موافقة اتحاد كرة القدم على تراجع ناديه عن قرار الانسحاب من دوري الدرجة الأولى والذي تم الإعلان عنه سابقاً لأسباب مادية، مبيناً أن العدول عن القرار سببه نجاح النادي في التعاقد مع إحدى شركات القطاع الخاص لرعاية النادي وتكفلها بالمصروفات المالية في خطوة غير مسبوقة على مستوى كافة الأندية.

وأبان سيف الزعابي في حديث مع «البيان» أن إدارة النادي ظلت حريصة على المشاركة في الدوري والمساهمة مع بقية الفرق في إثراء المنافسة، وأن الانسحاب كان لأسباب مادية معروفة وأضاف: تلقينا عرضاً من إحدى الشركات التي تعمل في القطاع الخاص تضمن رعايتها للفريق بالكامل وتوفير كافة الاحتياجات، لذلك رأينا التراجع عن الانسحاب والعودة للمشاركة بمباركة حكومة رأس الخيمة لنكون ضمن الفرق المشاركة في المنافسة.

إدارة مشتركة

وكشف رئيس مجلس إدارة الجزيرة الحمراء أن إدارة الفريق الأول ستكون مشتركة بين النادي والشركة الراعية، وأن العمل سيتم وفق رؤية فنية تامة ومختلفة حتى تكون العودة أقوى من السابق مع تقديم مستويات جيدة تساهم في رفع المستوى الفني للدوري، وهذا ما نأمله خلال الفترة المقبلة.

وأشار سيف الزعابي إلى تكوين فريق جديد بالكامل، ذاكراً أن الفريق السابق لم يعد موجوداً، وأضاف: حتى الآن لم يتم التعاقد مع المدرب أو اللاعبين الجدد الذين سيمثلون الفريق، ولكننا على ثقة بأن بناء فريق جديد سيتم في فترة وجيزة للحاق بفترة الإعداد قبل انطلاق المنافسات حتى يكون في كامل الجاهزية ويشكل الإضافة المطلوبة.

وختم سيف الزعابي حديثه بالتأكيد أن تعاقد ناديه مع شركة خاصة يعتبر فكرة جديدة من نوعها ونهجاً إدارياً مختلفاً وقد يكون، حسب قوله، فاتحة خير للأندية الأخرى وخاصة التي لا تمتلك الإمكانات المالية التي تعينها على المشاركة في مختلف المنافسات، وأضاف: نتمنى أن تكون التجربة ناجحة وتحقق الفائدة المتوقعة لكل الأطراف.

تعديل

بعد قرار الجزيرة الحمراء العودة لدوري الهواة وموافقة اتحاد الكرة على الخطوة، ارتفعت أندية المنافسة إلى 15 فريقاً، وينتظر أن يجري اتحاد الكرة خلال الأيام المقبلة تعديلاً على برمجة مباريات الدوري من جديد بعد انضمام الجزيرة الحمراء إلى قائمة المشاركين.

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