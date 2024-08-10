أندية دوري المحترفين تختتم معسكراتها في 7 دول أوروبية وعربية استعدادا للموسم الجديد

المصدر: وام

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مع تبقي بضعة أيام على انطلاقة الموسم الجديد من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، اختتمت أندية المسابقة معسكراتها الخارجية استعدادا للموسم الجديد، باستثناء فريق العين بطل النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا، الذي يختتم غدا معسكره المقام حاليا في المغرب، حيث يلتقي الرجاء المغربي وديا اليوم قبل الختام.

وتوزعت معسكرات أندية المسابقة في 7 دول ما بين أوروبية وعربية، هي هولندا، وصربيا، والنمسا، وتركيا، وسلوفينيا، ومصر، والمغرب.

وأقام كل من الوصل، بطل النسخة الماضية من المسابقة، ونادي النصر معسكريهما في هولندا، فيما أقام كل من الوحدة وبني ياس وعجمان وخورفكان معسكراتهم في صربيا.

وفي النمسا، أقام كل من الشارقة وشباب الأهلي معسكريهما، فيما أقام كل من العين والعروبة الصاعد حديثا إلى دوري المحترفين، معسكريهما في كل من المغرب ومصر على الترتيب، كما أقام دبا الحصن الصاعد حديثا أيضا إلى دوري المحترفين معسكره في تركيا، واختار كل من البطائح، وكلباء سلوفينيا مقرا لمعسكراتهم الخارجية.

وتجاوزت مباريات فرق المسابقة خلال معسكراتها الخارجية الـ 60 مباراة ودية مع فرق من الدول المستضيفة لتلك المعسكرات، أو من الفرق الأخرى، التي يتصادف معسكرها مع أندية دوري أدنوك للمحترفين.

وكان لافتا خلال هذه المعسكرات مشاركة اللاعبين الجدد الذين انضموا لفرقهم مع بداية القيد الصيفي الحالي، وإتمام بقية الأندية تعاقداتها مع مدربيها، وكذلك عمل تغييرات على مستوى الأطقم الإدارية لهذه الفرق.

وكانت الانطلاقة الرسمية الأولى للأندية الإماراتية عقب ختام المعسكرات لفريق شباب الأهلي، الذي فاز على سباهان أصفهان الإيراني الأسبوع الماضي 4 -1 في الدور التمهيدي الأول ضمن الملحق الآسيوي المؤهل إلى مرحلة المجموعات من دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث شهد اللقاء تسجيل وافده الجديد سردار آزمون أول أهدافه الرسمية مع الفريق، كما ينتظر الفريق مواجهة الغرافة القطري الثلاثاء المقبل، في اللقاء الحاسم المؤهل إلى مرحلة المجموعات من البطولة.

من جانبه يأمل العين صاحب أطول فترة معسكر صيفي للموسم الحالي في المنافسة على عدة القاب محلية وخارجية خلال الموسم الجديد، إذ سينافس محليا على بطولات الدوري، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس مصرف أبو ظبي الإسلامي، وخارجيا على لقب دوري أبطال آسيا، وكأس القارات، وكأس العالم للأندية، فيما ينافس الوصل بطل النسخة الماضية من الدوري، على لقب دوري الأبطال للنخبة والبطولات المحلية.

وإلى جانب مشاركاته المحلية سينافس شباب الأهلي وصيف النسخة الماضية من مسابقة الدوري في الملحق الآسيوي المؤهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة.

وينتظر الشارقة رابع الدوري المنافسة محليا، وخارجيا في دوري أبطال آسيا 2، وكذلك النصر في بطولة الأندية الخليجية كونه وصيفا للنسخة الماضية من كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

وعقب العودة من المعسكرات الخارجيةK عملت الأندية على مباشرة تدريباتها اليومية والإعلان uk المزيد من المباريات الودية المحلية والخليجية، اذ أعلن حتى الآن الشارقة عن خوضه مباراة وديه أمام بني ياس، وكذلك عجمان أمام كلباء، بينما لعب النصر أمام النهضة العماني وتعادلا1-1، والوصل أمام النهضة العماني وفاز عليه 2-0، كما يلتقي الجزيرة مع الوحدة غدا في مباراة ودية على استاد محمد بن زايد.

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