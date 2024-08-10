الجزيرة يتعاقد مع الأرجنتيني ميريز والتركي طاهر

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أبوظبي ـ أحمد عيسى

نشط الجزيرة خلال الأيام الماضية لإكمال ملف التعاقدات دعماً لصفوف «فخر أبوظبي» في الموسم الجديد الذي يتطلع عبره للعودة من جديد إلى منصات التتويج، وأكمل النادي اتفاقه مع المهاجم الأرجنتيني رامون ميريز «27 عاماً» قادماً من نادي أوسييك الكرواتي، والمدافع التركي الشاب رافيل طاهر «21 عاماً» من نادي باشاك شهير لقيده في فئة اللاعب المقيم.

وحسب المصادر فإن ميريز وصل أبوظبي وخضع للفحوصات الطبية وينتظر أن يتم الإعلان عن الصفقة خلال الساعات المقبلة بعقد لمدة موسمين مقابل 2.5 مليون يورو في الموسم، وتألق المهاجم الأرجنتيني مع ناديه أوسييك في الدوري الكرواتي خلال موسم 2023 ـ 2024، وتصدر قائمة هدافي البطولة برصيد 17 هدفاً، ونجح في صناعة 7 أهداف ليحتل المركز الثالث في قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف ما يؤكد قدراته الهجومية العالية التي جعلت بعض المسؤولين في النادي يرفضون إطلاق سراحه، لكن رغبة اللاعب في الانضمام إلى صفوف الجزيرة وجدية الإدارة في المفاوضات أسهمت في نجاح الصفقة مقابل 3 ملايين يورو للنادي الكرواتي الذي لعب معه المهاجم الأرجنتيني 4 مواسم سابقة بجانب مباراة في الموسم الحالي قادماً إليه من الدوري الإسباني.

وبضم رامون ميريز سيكون الجزيرة قد اقترب من إكمال عقد اللاعبين الأجانب، بعد أن حافظ على الثنائي المدافع كريم رقيق، والجناح الفرنسي كيبانو، مع تعاقده مؤخراً مع المصري محمد النني، ويسعى الجزيرة للتعاقد مع صانع ألعاب مميز لإكمال عقد الخماسي الأجنبي. وبجانب المهاجم الأرجنتيني، فإن الجزيرة أصبح على بعد خطوة من التعاقد مع التركي رافيل طاهر بعد أن أكمل الاتفاق مع اللاعب وإدارة ناديه، ليدعم صفوف الفريق في الموسم الجديد وتأمين خط الدفاع، وينتظر أن يصل المدافع الشاب إلى أبوظبي خلال الساعات المقبلة لإكمال الصفقة بالتوقيع رسمياً في كشوفات الفريق.

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