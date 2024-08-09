الجزيرة ينشط في ملف التعاقدات ويتعاقد مع الأرجنتيني ميريز والتركي طاهر

المصدر: أبوظبي ـ أحمد عيسى

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نشط الجزيرة خلال الأيام الماضية لإكمال ملف التعاقدات دعماً لصفوف «فخر أبوظبي» في الموسم الجديد الذي يتطلع عبره للعودة من جديد إلى منصات التتويج، وأكمل النادي اتفاقه مع المهاجم الأرجنتيني رامون ميريز «27 عاماً» قادماً من نادي أوسييك الكرواتي، والمدافع التركي الشاب رافيل طاهر «21 عاماً» من نادي باشاك شهير لقيده في فئة اللاعب المقيم.

وحسب المصادر فإن ميريز وصل أبوظبي وخضع للفحوصات الطبية وينتظر أن يتم الإعلان عن الصفقة خلال الساعات المقبلة بعقد لمدة موسمين مقابل 2.5 مليون يورو في الموسم، وتألق المهاجم الأرجنتيني مع ناديه أوسييك في الدوري الكرواتي خلال موسم 2023 ـ 2024، وتصدر قائمة هدافي البطولة برصيد 17 هدفاً، ونجح في صناعة 7 أهداف ليحتل المركز الثالث في قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف ما يؤكد قدراته الهجومية العالية التي جعلت بعض المسؤولين في النادي يرفضون إطلاق سراحه، لكن رغبة اللاعب في الانضمام إلى صفوف الجزيرة وجدية الإدارة في المفاوضات أسهمت في نجاح الصفقة مقابل 3 ملايين يورو للنادي الكرواتي الذي لعب معه المهاجم الأرجنتيني 4 مواسم سابقة بجانب مباراة في الموسم الحالي قادماً إليه من الدوري الإسباني.

ترقب

وبضم رامون ميريز سيكون الجزيرة قد اقترب من إكمال عقد اللاعبين الأجانب، بعد أن حافظ على الثنائي المدافع كريم رقيق، والجناح الفرنسي كيبانو، مع تعاقده مؤخراً مع المصري محمد النني الذي ينتظر أن ينضم إلى تدريبات فريقه خلال الأيام المقبلة بعد مشاركته مع منتخب بلاده في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، ويسعى الجزيرة للتعاقد مع صانع ألعاب مميز في الأيام المقبلة لإكمال عقد الخماسي الأجنبي.

وبجانب المهاجم الأرجنتيني، فإن الجزيرة أصبح على بعد خطوة من التعاقد مع التركي رافيل طاهر بعد أن أكمل الاتفاق مع اللاعب وإدارة ناديه، ليدعم صفوف الفريق في الموسم الجديد وتأمين خط الدفاع، وينتظر أن يصل المدافع الشاب إلى أبوظبي خلال الساعات المقبلة لإكمال الصفقة بالتوقيع رسمياً في كشوفات الفريق.

عملية جراحية

وفي السياق يفقد الجزيرة جهود مهاجمه زايد العامري لمدة شهرين بعد أن خضع إلى عملية جراحية ناجحة بالركبة في لندن أول من أمس إثر تعرضه للإصابة في الفترة السابقة، وذكر نادي الجزيرة أن العملية اكتملت بنجاح وأن اللاعب سيحتاج إلى برنامج علاجي وتأهيلي على أن يعود للتدريبات مع زملائه اللاعبين بعد شهرين، وتمنى النادي للاعبه الشفاء العاجل والعودة القوية إلى الملاعب مرة أخرى.

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