الياباني أوشينو «وصلاوي» لثلاثة مواسم

المصدر: دبي ـ علي الظاهري

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أعلن الوصل تعاقده رسمياً مع اللاعب الياباني تاكشي أوشينو لمدة ثلاثة مواسم قادماً من نادي ورتونا دوسلدورف الألماني.

وسيتم قيد أوشينو «23 عاماً» في فئة المقيمين وسيرتدي القميص رقم 19 في الموسم الكروي الجديد. من جهة أخرى يخوض «الإمبراطور» تجربة ودية اليوم أمام فريق النهضة العماني حسب ما أعلن الأخير عبر الحساب الرسمي للنادي في منصة «إكس»، ويسعى الفريق بقيادة المدرب الصربي ميلوش ميلوييفيتش إلى الوقوف على جاهزية اللاعبين للموسم الجديد خاصة بعد تعزيز صفوفه بعناصر جديدة.

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