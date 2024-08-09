«أبوظبي لكرة القدم للسيدات» يبدأ التحضيرات الأخيرة للآسيوية

المصدر: أبوظبي - البيان

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انطلقت أمس المرحلة الأخيرة من تدريبات فريق نادي أبوظبي الرياضي للسيدات لكرة القدم، على ملاعب جزيرة الحديريات، استعداداً للمشاركة في تصفيات النسخة الأولى من دوري أبطال آسيا للسيدات 2024 - 2025، والمقررة للمجموعة الأولى في المملكة العربية السعودية من 25 إلى 31 أغسطس الجاري.

وكانت القرعة التي أجريت في يوليو الماضي، أوقعت نادي أبوظبي الرياضي للسيدات ضمن المجموعة الأولى، التي تضم أيضاً كلاً من النصر السعودي، مستضيف تصفيات المجموعة، ومياوادي «ميانمار» من فرق المستوى الأول، ويونج إيلفانتس «لاوس» من فرق المستوى الثاني.

وستغادر بعثة الفريق إلى العاصمة السعودية «الرياض» 23 أغسطس الجاري، عقب ختام المعسكر الداخلي، عبر بعثة تضم 23 لاعبة، بجانب الطاقم الفني، بقيادة المدربة سارة حسنين، وطاقمها المساعد.

ويفتتح فريق نادي أبوظبي الرياضي مبارياته في التصفيات يوم 25 أغسطس الجاري، بلقاء فريق يوج ايلفانتس من لاوس على ملعب نادي النصر.

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