سردان مييايلوفيتش: سعيد بالعمل مجدداً مع المدرب ميلوش

المصدر: دبي ـ علي الظاهري

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أعرب الصربي سردان مييايلوفيتش لاعب الوصل الجديد عن سعادته بالانضمام لصفوف «الإمبراطور» في الموسم الجديد قادماً من نادي رد ستار الصربي.

مشيراً إلى أنه على معرفة جيدة بالمدرب ميلوش المدير الفني لفريق الوصل، حيث لعب تحت إشرافه لموسم واحد في فريق رد ستار ويشعر بالسعادة للعمل معه مجدداً والذي يتمنى له التوفيق في الفترة المقبلة.

وأضاف سردان: إنه يتطلع في الموسم المقبل أن يحقق الفوز مع «الإمبراطور» في مختلف المباريات والبطولات عبر مضاعفة جهوده والعمل الجاد في التدريبات والمباريات سعياً في تحقيق موسم مميز مع فريقه الجديد عبر تكرار ثنائية الموسم الماضي بالتتويج بكأس صاحب السمو رئيس الدولة ولقب دوري أدنوك للمحترفين.

تجارب

وتحدث سردان عن مشواره الكروي قائلاً: إنه يملك تجارب في الدوري التركي والروسي قبل أن ينضم إلى رد ستار الصربي في آخر موسمين والذي حقق معه لقبي الدوري والكأس، مشيراً إلى أن مركزه وسط الدفاع ولكن بإمكانه اللعب في مراكز عدة مع الفريق.

واستعاد سردان ذاكرة أول هدف سجله في مشواره الكروي مع فريق رد ستار الذي استهل معه مسيرته الاحترافية قبل العودة له مرة أخرى في السنوات الأخيرة، وقال إن البداية كانت من خلال معسكر تدريبي في دولة الجبل الأسود «مونتينيغرو» وأحرز هدفاً في مباراة ودية قبل 14 عاماً في 2010، لافتاً إلى أن لاعبه المفضل في عالم كرة القدم هو الفرنسي تييري هنري رغم اعتزاله للساحرة المستديرة منذ سنوات كما أن ناديه المفضل عالمياً هو برشلونة.

رسالة

ووجه سردان رسالة لجماهير الوصل قائلاً: إنه سيبذل قصارى جهده في كل تدريب وكل مباراة مع الفريق، مشيداً بالتعامل الراقي من أسرة نادي الوصل منذ وصوله إلى دبي. ومثل سردان مييايلوفيتش منتخب صربيا في يورو 2024 وشارك في مباراة منتخب بلاده ضد الدنمارك، بالجولة الأخيرة لدور المجموعات، إذ يجيد اللاعب الصربي اللعب في مركز وسط الملعب والظهير الأيمن، بينما شارك في الموسم الماضي مع ريد ستار في 26 مباراة بالدوري الصربي و6 مباريات في دوري أبطال أوروبا، نجح خلالها في تسجيل هدفين وصنع أربعة لزملائه.

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