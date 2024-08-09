يحيى نادر: نجوم العين متشوقون لانطلاق الموسم الجديد

المصدر: الرباط - البيان

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يعيش لاعب متوسط ميدان العين، الدولي يحيى نادر، أوقاتاً رائعة مع العين، بعد تتويجه مع الفريق بلقب دوري أبطال آسيا، وتأهله لخوض منافسات قارية وعالمية، بما فيها كأس العالم للأندية، خصوصاً أن اللاعب كان أحد أهم أوراق الفريق البنفسجي في آسيا، ونجح في تقديم نفسه بصورة مثالية.

وما زالت تمريرته الخلفية التي سجل منها سفيان رحيمي أول أهداف العين في إياب نهائي المسابقة القارية، عالقاً بالأذهان، فضلاً عن تألقه في مباراتي ربع ونصف النهائي أمام النصر والهلال السعودي على التوالي.

وعبّر نادر عن سعادته وتفاؤله بمعسكر العين في المغرب، مؤكداً أن الأجواء مثالية ومحفزة لجميع اللاعبين، خصوصاً أنهم يقيمون معسكرهم الإعدادي في دول عربية للمرة الأولى، وقال:

«نحن محظوظون لأننا نعيش هذه التجربة، في أحد أفضل المجمعات التدريبية على مستوى العالم، مركب محمد السادس لكرة القدم، والمجهز بكافة الترتيبات الخاصة لأداء الجرعات التدريبية المكثفة على فترتين، صباحية ومسائية». وأكد النجم الدولي أنهم متشوقون لانطلاق الموسم الجديد، ويشعرون بالشغف والحماس، وعازمون على الظهور بأفضل صورة ممكنة في جميع البطولات المحلية والخارجية، تطلعاً لحصد الألقاب، وقال إنه يتمنى أن يحصل مع الفريق على لقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة، لأنها البطولة الوحيدة التي لم يتوج بلقبها مع العين.

الأفضل

واعتبر نادر، أن الموسم الماضي هو الأفضل بالنسبة له مع نادي العين، برغم أنه في أول ظهور له مع الفريق، وصل إلى نهائي كأس العالم للأندية، غير أن التتويج بدوري أبطال آسيا، كان له نكهة خاصة، بعد غياب دام 21 عاماً، فضلاً عن أن النسخة الأولى منها والأخيرة، أصبحتا مسجلتين باسم العين للتاريخ، إلى جانب إثارة المسابقة التي أقصينا خلالها أقوى فرق القارة، كما أن تلك البطولة قادتنا للمنافسة على مسابقتين عالميتين، إلى جانب دوري أبطال آسيا للنخبة، بوصفنا أبطالاً للآسيوية.

النصر والهلال

وكشف نادر عن أن مباراتي الإياب أمام النصر والهلال السعوديين بالمملكة العربية السعودية، تعتبر أهم المباريات التي خاضها مع الفريق بالموسم الماضي.

ففي الأولى أمام النصر تقدمنا ثم تأخرنا، واحتسب الحكم ركلة جزاء، قبل أن تذهب المباراة لأشواط إضافية، ونحتكم لركلات الجزاء، فكانت مباراة أعصاب بمعنى الكلمة، أما مواجهة الهلال في المملكة، شعرت وقتها بأن البطولة عيناوية، من روح الفريق ورغبة اللاعبين على الاستمرارية في اللعب، رغم الإصابات، وهاتين المباراتين، وما صاحبهما من ردود أفعال قبل وأثناء وحتى بعد انتهائهما، ستبقى في الذاكرة.

وعن العودة مجدداً للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2024، بعد نسخة 2018، والعودة، أوضح أن نسخة 2024 تختلف عن 2018، ونحن قادرون على الوصول بعيداً في هذه المسابقة.. لأننا العين».

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