10 أسماء بارزة تغادر قطار المحترفين

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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غادرت 10 أسماء بارزة قطار دوري المحترفين الذي تغيب عنه في النسخة الجديدة وللمرة الأولى بعد أن ساهمت في تأسيسه بالمشاركة منذ انطلاقته في موسم 2008 - 2009.

وتعددت الأسباب ما بين الاعتزال وتقدم العمر وتراجع المستوى والانتقال إلى دوري الدرجة الأولى، عقب مسيرة حافلة بالبذل والعطاء وضع خلالها المغادرون بصمة واضحة في الكرة الإماراتية مع الأندية والمنتخبات المختلفة.

ومن أبرز النجوم التي ستتابع مباريات المحترفين من خارج المستطيل الأخضر، المخضرم إسماعيل مطر (41 عاماً) قائد الوحدة الذي اتخذ قرار اعتزاله منذ بداية الموسم المنصرم تاركاً سيرة ذاتية حافلة في ملاعب الإمارات وزاخرة بالإنجازات المتعددة، ورافقه يوسف جابر (39 عاماً) مدافع شباب الأهلي باتخاذ قرار مماثل أخيراً بعد مشوار حافل بالإنجازات وسمعة طيبة خلفها بسلوكه وأخلاقه العالية.

وغادر لاعبان مميزان دوري المحترفين بالانتقال إلى دوري الهواة وهما محمد فوزي (34 عاماً) لاعب النصر السابق الذي انضم إلى فريق العربي بعد تألقه سابقاً مع أندية عدة منها العين وبني ياس والجزيرة وأخيراً مع العميد النصراوي، بجانب طارق أحمد (36 عاماً) قائد النصر في مواسم عدة ولاعب شباب الأهلي الذي لعب الموسم الأخير مع نادي الإمارات، حيث انضم إلى نادي دبا الفجيرة.

إضافة إلى ذلك فإن الوحدة لم يجدد عقد لاعبين من كبار النجوم، ليغادرا مع إسماعيل مطر المعتزل، وهما فارس جمعة (35 عاماً) الذي دافع عن شعار 3 من أندية المقدمة، العين، الجزيرة، الوحدة، وبجانبه محمود خميس (36 عاماً) أحد أبرز لاعبي الظهير الأيسر في الكرة الإماراتية.

والذي بدأ مشوار تألقه مع «العنابي» وانتقل منه إلى النصر الذي قضى معه سنوات رائعة قبل أن يعود إلى الوحدة، ويمتلك الثنائي فارس جمعة ومحمود خميس فرصة الظهور حال توفرت لهما عروض من بقية أندية الدوري قبل غلق الميركاتو الصيفي الحالي.

ومن النجوم التي تخطت باسمها وعطائها حدود الوطن العربي، عمر عبدالرحمن (عموري)، والذي يعتبر أفضل صانع ألعاب في الكرة الإماراتية، وسبق لعموري (32 عاماً) الذي كانت أجمل سنوات تألقه مع العين، اللعب ضمن صفوف الجزيرة ثم شباب الأهلي، وأخيراً الوصل الذي أنهى تعاقده معه في منتصف الموسم الماضي.

ويغيب المدافع حمدان الكمالي (35 عاماً) الذي انتهى مشواره مع النصر بعد مشوار حافل مع الوحدة الذي شهد معه أفضل سنوات تألقه بجانب فترته مع شباب الأهلي، ويغادر المنافسة أيضاً إسماعيل الحمادي (36 عاماً) الذي تألق مع شباب الأهلي ثم انتقل إلى خورفكان ولعب الموسم الماضي مع نادي الإمارات.

ومن حراس المرمى المخضرمين، يغيب عبدالله سلطان (38 عاماً) الذي ارتدى شعار العين والظفرة وعجمان ودبا وتواجد مع بني ياس في الموسم الأخير دون أن يحظى بفرصة المشاركة ليكون «السماوي» محطته الأخيرة.

مغادرة المخضرم

ومن الأسماء التي سيفقدها دوري المحترفين دون أن تشارك في بداياته، المهاجم المتميز سبستيان تيغالي (39 عاماً) والذي انضم إلى دوري المحترفين في موسم 2013 - 2014 مرتدياً شعار الوحدة وانتقل منه إلى النصر ثم عاد إلى «العنابي» ومنه غادر إلى الشارقة في الموسم الماضي، وعلى الرغم من تأكيدات تيغالي بأنه ما زال قادراً على العطاء لكن تبدو فرصة حصوله على عقد جديد بالمحترفين ضئيلة جداً.

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