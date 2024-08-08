"الشارقة الرياضي" يفتح التسجيل للمشاركة في "إكواثلون البطائح"

المصدر: وام

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أعلن مجلس الشارقة الرياضي عن فتح باب التسجيل للمشاركة في "إكواثلون البطائح - الشارقة" الذي يقام بنادي البطائح الثقافي الرياضي يوم 18 أغسطس الحالي بالتعاون مع اتحاد الإمارات للترايثلون ونادي البطائح والقدرة للخدمات الرياضية وعدد من الجهات المساهمة والداعمة.

وتعد الفعالية التي تجمع بين السباحة والجري فرصة مميزة لمحبي الرياضة بشكل عام ورياضة الإكواثلون لتعزيز ثقافة الرياضة بإعتبارها اسلوب حياة.

والأكواثلون من الرياضات المركبة المعتمدة من الاتحاد الدولي للترايثلون وتتضمن السباحة والجري ويخوض المشاركين سباقات سوبر سبرينت في السباحة لمسافة 150 مترا والجري لمسافة 2،5 كلم، وينطلق سباق الصغار في الساعة 6:15 صباحا فيما ينطلق سباق سوبر سبرينت في الساعة 6:30 .

ويتم تتويج الفائزين في المراكز الأولى بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية.

وتم تصميم ميدالية الحدث لتعكس جمالية التحدي لإقامة سباق مركب يبدأ بالسباحة في بيئة صحراوية في مدينة البطائح بالشارقة حيث يتداخل مسار السباحة في رمال الصحراء مع أشجار الغاف التي ترمز لطبيعة المنطقة.

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