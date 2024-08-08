أرقام كيبانو تمنحه فرصة ثانية مع الجزيرة في الموسم الجديد

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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انتزع الفرنسي نيسكينز كيبانو مهاجم الجزيرة فرصة الاستمرارية للموسم الثاني مع فريقه، بعد الأرقام المميزة التي حققها الموسم الماضي، على الرغم من النتائج السلبية التي حققها الجزيرة، واضطرت إدارة النادي للاستغناء عن خدمات 3 من لاعبيه الأجانب، لكنها اختارت مواصلة كيبانو مع المدافع كريم رقيق في الموسم الجديد، وسط تطلعات الجماهير بأن ينجح الجناح الفرنسي في تقديم مستوى أفضل.

وخلال النسخة السابقة من بطولة الدوري، شارك كيبانو «32 عاماً» في جميع المباريات «26 مباراة» بعدد دقائق لعب 1998 دقيقة، أحرز خلالها 6 أهداف مؤثرة وحل في المركز رقم 34 بقائمة هدافي البطولة والثاني على مستوى فريقه.

كما نجح في صناعة 5 أهداف بتمريرات متقنة محتلاً المركز 31 في قائمة البطولة، وسدد الكرة 34 مرة منها 16 تسديدة مباشرة بين الخشبات الثلاث وضعته في المركز رقم 43 ما يؤكد تأثيره الهجومي الكبير على الجزيرة الذي احتل المركز الثامن في جدول الترتيب.

صدارة

وتألق كيبانو في المراوغة وتفرد بتربعه على صدارة جميع لاعبي البطولة كأكثر اللاعبين تنفيذاً للمراوغات الناجحة والإيجابية بـ60 مراوغة تخطى فيها المنافسين وشكل خطراً على دفاعاتهم، ونفذ 215 التحاماً مباشراً مع المنافسين لاستخلاص الكرة، ولمس الكرة 990 مرة ولعب 475 تمريرة صحيحة بواقع 18 تمريرة في كل مباراة، منها 28 تمريرة مؤثرة برهنت على مهاراته العالية.

إضافة إلى ذلك فإن الجناح الفرنسي تميز بدرجة عالية من الاحترافية وظهر ذلك في انضباطه داخل الملعب بحصوله على بطاقة صفراء واحدة في 26 مباراة، وارتكب 15 مخالفة بينما نال 49 مخالفة تم ارتكابها معه.

وتكشف الأرقام تميز المستوى الذي قدمه الجناح الفرنسي، والذي ظل يؤدي كل المهام الموكلة إليه ما جعله ينال ثقة الأجهزة الفنية التي تعاقبت على الجزيرة في الموسم الأخير باختياره ضمن عناصر التشكيل الأساسي، وخاصة مع قدرته الفائقة على أداء المهاجم الهجومية والدفاعية بشكل مستمر وبمستوى جيد.

جدية ورغبة

وتقديراً لنجاحه في موسمه الأول نال كيبانو ثقة إدارة الجزيرة والجهاز الفني ليكون أحد العناصر التي سيعتمد عليها النادي في الموسم الجديد مع بقية زملائه اللاعبين، وخلال فترة الأعداد السابقة أظهر الجناح الفرنسي جديته ورغبته في الوصول إلى درجة عالية من الجاهزية وتفوقه في الموسم الجديد وقيادة الفريق مع زملائه اللاعبين إلى منصات التتويج.

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