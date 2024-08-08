رباعية شباب الأهلي.. رسالة اطمئنان لجماهير «الفرسان»

المصدر: دبي - علي الظاهري

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عاد شباب الأهلي من إيران بمكاسب عدة بعد تغلبه بـ «ريمونتادا» على سباهان بأربعة أهداف مقابل هدف في الدور الأول من الملحق الآسيوي المؤهل لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، رغم تحدي عاملي الأرض والجمهور على ملعب المنافس في استاد نقش جهان بمدينة اصفهان الذي يتسع لنحو 75 ألف متفرج.

ولعل من أهم المكاسب التي حققها «الفرسان» التأهل إلى الدور الحاسم من الملحق الآسيوي لمواجهة الغرافة القطري يوم 13 من الشهر الجاري في استاد البيت بالدوحة، لتحديد هوية الفريق المتأهل إلى مرحلة الدوري من البطولة المستحدثة والأقوى على مستوى القارة التي يشارك فيها نخبة الفرق، من بينها فريقا الوصل والعين.

وبعث شباب الأهلي رسالة اطمئنان لجماهيره بهذا الفوز والأداء، خصوصاً وأنه يدخل الموسم الكروي بثوب جديد بعد تغيير الجهاز الفني بقيادة المدرب البرتغالي باولو سوزا الذي استطاع إدارة المباراة بشكل جيد لا سيما في الشوط الثاني من المباراة، إضافة إلى الأشواط الإضافية بعد أن نجحت تبديلاته في تغيير مجرى المباراة والنتيجة رغم دخول «الفرسان» الشوط الثاني متأخرين بهدف.

وكان الرهان الرابح لـ «الفرسان» في كسب التحدي من خلال اللاعب الموهوب يحيى الغساني أحد المرشحين لجائزة أفضل لاعب إماراتي عن الموسم الماضي.

والذي صنع هدفاً وسجل هدفين في المباراة الأخيرة، إضافة إلى نجاح الصفقة الأبرز والأحدث في صفوف الفريق وهو المهاجم الإيراني سردار أزمون لاعب باير ليفركوزن الألماني والمعار لروما في الموسم الماضي، حيث أكد اللاعب حضوره في الظهور الأول بعد أن سجل من أول لمسة له في المباراة فور دخوله في الشوط الثاني بجانب الدور المهم له في الشق الهجومي.

سعادة

وأعرب باولو سوزا مدرب شباب الأهلي عن سعادته بفوز فريقه على سباهان رغم التحديات التي واجهها على ملعب الفريق المنافس، مشيداً بانضباط اللاعبين طوال 120 دقيقة بعد أن امتدت المباراة إلى أشواط إضافية.

وأضاف: كانت المباراة متكافئة، وأهنئ لاعبي فريقي، كان هنالك العديد من التحديات، ولكننا تمكنا من التقدم من خلال التنسيق بين الدفاع والهجوم، كما أن التصديات الجيدة من حارس مرمانا حسن حمزة ساهمت في تحفيزنا.

وتطرق في حديثه إلى خطة اللعب التي اعتمدها ضد سباهان قائلاً: قمنا باستخدام الأطراف وتقدمنا عبر العمق من خلال ثلاثة مدافعين، وكان هنالك جانب أساسي آخر في تحقيق الفوز من خلال الاستفادة من سردار أزمون وفيديريكو كارتابيا معاً، وتمكنا من تحقيق الفوز كفريق جيد من خلال تصرفات اللاعبين والتفاهم بينهم.

وتابع: أزمون انضم للفريق في وقت متأخر، وهو لم يلعب بشكل منتظم في آخر عامين، ولكن حضوره كان مهماً جداً بالنسبة لنا سواء داخل أم خارج أرض الملعب، وكان في المباراة من اللاعبين المهمين بالنسبة لنا، حيث قدم مستوى رائعاً على أرض الملعب، وتواصل مع اللاعبين الشباب بشكل جيد عبر الاستفادة من خبرته في اللعب بأوروبا. وأشار سوزا إلى أنه تنتظرهم مباراة مهمة أمام الغرافة يوم 13 أغسطس الجاري والفريق جاهز لها.

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