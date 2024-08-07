شباب الأهلي يتخطى سباهان في إيران برباعية في الملحق الآسيوي

المصدر: دبي - علي الظاهري

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تخطى فريق شباب الأهلي مضيفه سباهان الإيراني 4 - 1 في مباراة الدور التمهيدي المؤهل لدوري أبطال آسيا للنخبة التي امتدت إلى الأشواط الإضافية وسط حضور جماهيري كبير في استاد نقش جهان بمدينة أصفهان بإيران، ليتأهل «الفرسان» إلى الدور الثاني من الملحق الآسيوي للقاء الغرافة القطري يوم 13 من الشهر الجاري في استاد البيت بالدوحة، والتي ستحدد هوية الفريق المتأهل إلى مرحلة دوري النخبة لمنطقة غرب آسيا.

تقدم سباهان بإحراز مهدي محبي في الدقيقة 44 من الشوط الأول، وأدرك شباب الأهلي التعادل عن طريق البديل سردار أزمون الذي وقع على أول أهدافه بشعار شباب الأهلي بإحراز هدف التعادل في الدقيقة 62 لينجح يحيى الغساني في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 101 خلال الشوط الإضافي الأول بعد أن استغل خطأ فادحاً لحارس مرمى سباهان قبل أن يسجل يوري سيزار ثالث أهداف «الفرسان» في الدقيقة 108 خلال الشوط الإضافي الثاني الذي سجل فيه الغساني هدفه الثاني قبل إطلاق صافرة نهاية اللقاء في الدقيقة 120.

تخلى الفريقان عن الحذر الدفاعي مبكراً في بداية المباراة، خاصة أصحاب الأرض الذين اعتمدوا على الكرات الطويلة، والتي نجح دفاع «الفرسان» في الحد من خطورتها، فيما لم يشهد الشوط الكثير من الفرص المميزة لشباب الأهلي باستثناء تسديدة غويليرمي بالا، التي مرت بجوار القائم، وكرة أخرى اعتلت العارضة من اللاعب نفسه في أول نصف ساعة من اللقاء.

وأثمر الضغط الهجومي المتواصل من سباهان عن إحراز الهدف الأول من هجمة مرتدة قادها مهدي محبي بعد أن سدد كرة من مدى بعيد خادعت الحارس حسن حمزة وسكنت الشباك.

وحاول شباب الأهلي العودة سريعاً بعد التأخر بهدف ليكون التهديد الأول من رأسية ليما لكنها تحولت إلى خارج المرمى ليكسب الفرسان ضربة حرة مباشرة نفذها ميليوفيتش واعتلت العارضة.

واختلف المشهد في الشوط الثاني بعد تحسن الأداء تدريجياً من جانب شباب الأهلي الذي فرض سيطرته على مجريات الشوط ترجمها بتسجيل البديل سردار أزمون أول أهدافه مع «الفرسان» من اللمسة الأولى بعد أن دخل بديلاً لزميله ليما المصاب في الشوط الثاني، ليؤكد فاعليته بعد أن قاد هجمة أخرى سريعة قبل أن يتلقى الكرة مجدداً من زميله يحيى الغساني ويحولها إلى داخل الشباك بعد أن كان في مواجهة حارس المرمى، وتوالت كرات «الفرسان» على مرمى الفريق الإيراني أخطرها كرة مرت أمام بالا في مواجهة المرمى وكرة لم يحسن التعامل معها كارتابيا بعد استلامها من زميله سردار أزمون.

وتصدى حارس شباب الأهلي لهدف محقق في الوقت بدل الضائع وتواصلت الندية في اللحظات التالية بعد أن ارتدت كرة خطرة لسباهان من العارضة. وامتدت المباراة إلى أشواط إضافية بعد انتهاء الأصلي من اللقاء ليستمر التعادل السلبي بين الفريقين حتى استطاع أن يستغل يحيى الغساني خطأ فادحاً من حارس سباهان نيازماند ويسجل هدف التقدم لـ«الفرسان» في الشوط الإضافي الأول ويسجل يوري سيزار الهدف الثالث في الشوط الإضافي الثاني ليعود الغساني من جديد ويبصم على ثاني الأهداف الشخصية له ورابع أهداف فريقه بعد استلام كرة مثالية من زميله حارب سهيل.

ودفع المدرب البرتغالي باولو سوزا في بداية المباراة بتشكيل مكون من: الحارس حسن حمزة، بوغدان بلانيتش، رينان فيكتور، ليما، كوان، لوكا ميليفوفيتش، عيد خميس، بدر ناصر، يحيى الغساني، بالا وبرينو كاسكاردو.

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