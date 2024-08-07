«أبوظبي لسيدات الكرة» يواجه بطل لاوس في افتتاح أبطال آسيا

المصدر: أبوظبي- «البيان»

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يواجه فريق نادي أبوظبي الرياضي لسيدات كرة القدم فريق يونغ إيلفانتس من لاوس في افتتاح الدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم للسيدات لموسم 2024 - 2025، التي يستضيفها نادي النصر السعودي بالرياض، والتي تنطلق منافساتها خلال الفترة من 25 إلى 31 الجاري.

ويلعب الفريق مباراته الافتتاحية 25 أغسطس الجاري باستاد نادي النصر مستضيف مباريات المجموعة الأولى.

وستكون المباراة الثانية للفريق أمام مياوادي 28 الجاري باستاد النصر، ويختتم فريق سيدات نادي أبوظبي الرياضي مبارياته في الدور التمهيدي بلقاء فريق النصر السعودي 23 الجاري.

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