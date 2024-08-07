العين يكسب القنيطري المغربي برباعية في ثالث مبارياته الودية

المصدر: الرباط - «البيان»

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بحضور الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، حقق العين فوزاً مستحقاً على مستضيفه النادي الرياضي القنيطري، برباعية نظيفة في ثالث مواجهات «الزعيم» الودية بمعسكره الإعدادي الخارجي في الرباط العاصمة المغربية.

كما شهد المباراة، عضوا مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، محمد إبراهيم المحمود ومحمد سيف الكتبي.

وأنهى العين شوط اللعب الأول لصالحه بهدفين دون رد، وسجل أهداف «الزعيم»، ماتياس بلاسيوس وبندر الأحبابي وماتياس سيغوفينا من ركلة جزاء وجوسنا أبيانفي.

وقال خالد بطي لاعب العين إن التجربة الودية الثالثة للفريق بمعسكر الرباط تضمنت إيجابيات وسلبيات، وسيعملون من أجل المعالجة والتطوير خلال الفترة المقبلة، وامتدح معسكر الفريق بالمغرب، مؤكداً أنه جيد من جميع النواحي، ويتميز بأجواء مثالية، وعقب العودة إلى الدولة سيتابعون برنامجهم التحضيري استعداداً لتحديات الموسم الجديد.

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