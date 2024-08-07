«عالم دبي للرياضة».. متعة المنافسات تتواصل في أغسطس

المصدر: دبي- «البيان»

ت + ت - الحجم الطبيعي

يواصل عالم دبي للرياضة، أكبر وجهة داخلية للرياضة واللياقة البدنية في المنطقة، تقديم أروع الأنشطة والفعاليات الرياضية التي تناسب جميع الأعمال والقدرات البدنية، وذلك ضمن موسمه الصيفي المليء بالمتعة.

وينظم مركز دبي التجاري العالمي دورة هذا العام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، حيث يمكن للراغبين المشاركة بأروع التجارب يومياً من الساعة 8 صباحاً حتى 12 منتصف الليل لغاية 5 سبتمبر، ويشهد أغسطس الجاري مجموعة من الفعاليات المتميزة، حيث تجري جلسات تدريب مع العداءة منال رستم كذلك حصص الزومبا ومجموعة من التحديات.

يمتد عالم دبي للرياضة على مساحة 300 ألف قدم مربع، ويضم مجموعة متنوعة من الألعاب الرياضية والأنشطة المصممة لتعزيز مشاركة جميع فئات المجتمع، إلى جانب ملاعب ومساحات يمكن حجزها لممارسة عشر رياضات أساسية هي كرة القدم، وكرة السلة، والبادل، وتنس الطاولة، وكرة الطائرة، وكرة الريشة، والكريكيت، والتنس، والتيكبول، والبيكل بول، ما يوفر خيارات متنوعة للجميع. كما يمكن للزوار الدخول مجاناً إلى صالة الألعاب الرياضية المجهزة بأحدث المعدات، وذلك يومياً من الساعة 8 صباحاً حتى 12 منتصف الليل.

وينظم عالم دبي للرياضة الفعاليات في أغسطس الجاري مجموعة من الفعاليات المتميزة، والتي يمكن المشاركة فيها عبر التسجيل في الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي لعالم دبي للرياضة.

وتستضيف منال رستم، الرياضية الملهمة وعداءة الماراثون ومتسلقة الجبال، خلال شهر أغسطس الجاري يومي 14 و 17 أغسطس الجاري جلستي تدريب ضمن أجواء محفزة ومليئة بالطاقة والحيوية. تستمر كل جلسة لساعة، وتشمل تدريبات الإحماء وتمارين تنشيط الجسم بالكامل من دون استخدام أوزان، تليها جلسة قصيرة للراحة والاسترخاء. ويمكن للذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً فما فوق المشاركة، ويفضل إحضار سجادة التمارين الخاص بهم.

حصص محفزة

ويشهد 24 أغسطس حصص الزومبا، حيث تجمع هذه الجلسة الرياضية الحيوية التي تستمر لـ 120 دقيقة ثلاث حصص محفزة لتنشيط الجسم تدريب «تحدي القوة» (Strong Nation)، الزومبا، تمارين «الحركة الدائرية» (CIRCL Mobility). تنطلق الجلسة بتدريب تحدي القوة المكثف، وهو عبارة عن تدريب مكثف على إيقاع الموسيقى، يليه الزومبا التي تركز على حرق السعرات الحرارية باستخدام التمارين الحركية، وتختتم الجلسة فعالياتها بتمارين «تجربة الحركة الدائرية والعافية» (CIRCL Mobility Wellness Experience) التي تركز على تحسين المرونة واللياقة البدنية والتنفس وتجديد الطاقة.

ويمكن لجميع الفئات من رجال ونساء وأطفال المشاركة في تحدي (Deadhang Dangle) من خلال التشبث بعارضة تعليق الجسم في الهواء لمدة تصل إلى 100 ثانية. أولئك الذين يحققون الهدف لديهم فرصة للفوز بجائزة نقدية فورية.

تقام المسابقة في منطقة المسرح الرئيسي غداً من الساعة 5 مساءً حتى 7 مساءً. كما يمكن المشاركة في تحدي قوة التحمل (Power Plank) الذي يتطلب من المشاركين الثبات في وضعية تكرارات الضغط على الأرض والحفاظ على جسم في خط مستقيم من الرأس للقدمين لأطول فترة ممكنة. وسيتم منح جوائز للمشاركين المتفوقين. سيقام التحدي لجميع الفئات من رجال ونساء وأطفال في منطقة المسرح الرئيسي في 22 أغسطس من الساعة 5 إلى 7 مساءً.

ويوفر عالم دبي للأطفال مساحة خاضعة للإشراف مخصصة للأطفال فقط تضم منطقة ألعاب، ومنطقة مغامرات، وترامبولين، ومنزلقات عملاقة، وركناً مخصصاً للفنون والحرف اليدوية. ويعتبر هذا الحدث وجهة مثالية للمشاركين الذين يرغبون في قضاء بعض الوقت في الملاعب أو في صالة الألعاب الرياضية، وفسح المجال أمام أطفالهم ليمضوا أوقات لعب رائعة تحت إشراف متخصصين. وتستقبل مناطق اللعب زوارها الأطفال يومياً من الساعة 9 صباحاً حتى 7 مساءً بأسعار تبدأ من 50 درهماً.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز