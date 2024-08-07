منقوش: ظروف قاهرة أجبرت «التعاون» على الانسحاب من دوري الهواة

المصدر: رأس الخيمة - أحمد عيسى

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد عبد العزيز منقوش نائب رئيس مجلس إدارة نادي التعاون، أن ظروفاً قاهرة أجبرت ناديه على الانسحاب من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم (الهواة)، ذاكراً أن القرار الذي اتخذه النادي أخيراً خضع للدراسة وتم اتخاذه بعد نقاش طويل، وأضاف: ظروفنا هي التي فرضت علينا القرار ولم يكن أمامنا خيار آخر، وما زلنا نؤمن أننا اتخذنا القرار الصحيح الذي يتوافق مع مصلحة النادي، رغم أن رغبتنا كانت الاستمرارية مع بقية فرق المنافسة.

وكشف منقوش أن إدارة النادي ظلت حريصة على التواصل مع لاعبي الفريق عقب القرار، وأضاف: كان من الجيد بالنسبة لنا أن عدداً كبيراً من عناصر الفريق حصلوا على عقود من أندية أخرى، أعتقد أن الغالبية انضموا لعدد من الفرق، وهذا بالتأكيد يسعدنا لأنه يضمن مواصلة مجموعة جيدة في ملاعب الإمارات، وهنالك لاعبون ساعدهم النادي في الحصول على فرص أخرى مثل عبد الله مال الذي اتجه إلى مجال التدريب برغبته لأنه يرى نفسه في هذا المجال، ونأمل أن نشاهده في مستقبل الأيام مدرباً كبيراً يساهم في تطوير كرة الإمارات.

وأكد نائب رئيس مجلس إدارة نادي التعاون عدم وجود التزامات مالية تجاه عناصر الفريق، وأضاف: عقودنا دائماً تكون موسمية، ولا توجد لدينا عقود طويلة الأمد، لذلك مع نهاية الموسم أصبح كل لاعب صاحب قرار في الرحيل واختيار الوجهة التي يراها مناسبة له دون أن يكون هنالك عبء مالي على خزينة النادي.

وأشار عبد العزيز منقوش إلى أن قرار الانسحاب من دوري الهواة، جعل إدارة النادي تتجه إلى التفكير في الاستثمار من أجل تطوير ومستقبل النادي، ذاكراً أن الإدارة لديها حالياً خطة جيدة تستهدف توفير مداخيل إضافية للنادي تعينه على مقابلة منصرفاته، وأضاف: سنعمل على الاستفادة من كل الخبرات المتاحة والقدرات المتوفرة في مجال الاستثمار للاستفادة المادية وتحقيق عائد مادي مناسب يشكل إضافة للنادي في المستقبل القريب.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز