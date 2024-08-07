خميس إسماعيل: سنوات خبرتي بالملاعب في خدمة «فخر أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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قدم خميس إسماعيل الدولي السابق، مدير فريق الجزيرة حالياً، جزيل شكره وتقديره إلى القيادة العليا للنادي ومجلس الإدارة على الثقة التي حظي بها عبر تكليفه بمنصب «مدير الفريق»، معرباً عن فخره بالمهمة الجديدة، في أول عمل إداري له بعد إعلانه اعتزال كرة القدم في أكتوبر من العام الماضي، واعداً أن يوظف كل سنوات خبرته بالملاعب لخدمة النادي وتحقيق الأهداف المنشودة والخطة المرسومة من قبل قيادة وإدارة النادي.

وقال إسماعيل في أول تصريح له بعد توليه المنصب الجديد لـ «البيان»، إنه يتعهد ببذل كل الجهود الممكنة للإسهام مع زملائه في الجهاز الإداري لتحقيق أهداف النادي وتطلعات جماهير «فخر أبوظبي» خلال المرحلة المقبلة، وأضاف: لا شك أن المهمة الجديدة مليئة بالتحديات لأن التواجد في الجهاز الإداري، خصوصاً مع ناد كبير مثل الجزيرة، يتطلب مضاعفة الجهد والعمل المتواصل دون توقف، وبالتأكيد المسؤولية مختلفة تماماً عن اللعب في الملعب، لكنني سوف أعمل على الاستفادة من سنوات خبرتي ومعرفتي بكرة القدم وأبذل كل جهدي حتى أكون على قدر الثقة وأقدم العمل الذي يرضي كل محبي وعشاق الجزيرة.

تعاون

وأشار خميس إسماعيل إلى أن الاحترافية التي يعمل بها نادي الجزيرة تساعده في أداء مهمته بكل سلاسة، ذاكراً أن لاعبي الجزيرة يتميزون باحترافية عالية، وأنه من خلال عمله في الفترة القصيرة السابقة وجد منهم تعاوناً ممتازاً، وأضاف: المعرفة السابقة بيني وبين اللاعبين أسهمت في بناء الثقة والتفاهم السريع بيننا، الشيء الذي ساعدني في معرفة نقاط القوة وكيفية التواصل معهم بشكل فعال في فترة وجيزة، وبالتأكيد هذه العلاقة تجعل أدائي لكل المهام ميسوراً.

وتمنى مدير الجزيرة أن يحقق النجاح المطلوب منه في مهمته الجديدة وأن يكون عنصراً إيجابياً في منظومة النادي التي تعتمد على الجماعية لوضع الجزيرة في المكان الذي يليق به دائماً وتحقيق كل التطلعات الجماهيرية.

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