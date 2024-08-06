شباب الأهلي يتخطى سباهان برباعية ويتأهل لمواجهة الغرافة القطري

المصدر: دبي - علي الظاهري

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تخطى فريق شباب الأهلي مضيفه سباهان الإيراني 4-1 في مباراة الدور التمهيدي المؤهل لدوري أبطال آسيا للنخبة التي امتدت إلى الأشواط الإضافية، وسط حضور جماهيري كبير في استاد نقش جهان بمدينة أصفهان بإيران، ليتأهل "الفرسان" إلى الدور الثاني من الملحق الآسيوي للقاء الغرافة القطري يوم 13 من الشهر الجاري في استاد البيت بالدوحة والتي ستحدد هوية الفريق المتأهل إلى مرحلة دوري النخبة لمنطقة غرب آسيا.

تقدم سباهان بإحراز مهدي محبي في الدقيقة 44 من الشوط الأول وأدرك شباب الأهلي التعادل عن طريق البديل سردار أزمون الذي وقع على أول أهدافه بشعار شباب الأهلي بإحراز هدف التعادل في الدقيقة 62، لينجح يحيى الغساني في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 101 خلال الشوط الإضافي الأول بعد أن استغل خطأ فادح لحارس مرمى سباهان، قبل أن يسجل يوري سيزار ثالث أهداف "الفرسان" في الدقيقة 108 خلال الشوط الإضافي الثاني الذي سجل فيه الغساني هدفه الثاني قبل إطلاق صافرة نهاية اللقاء في الدقيقة 120.

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