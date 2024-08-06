الجهاز الفني لمنتخب الإمارات يختتم زياراته لمعسكرات الأندية

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختتم الجهاز الفني لمنتخب الإمارات الوطني لكرة القدم سلسلة زياراته لمعسكرات فرق الأندية المحلية المقامة في مختلف مدن أوروبا، حرصاً منه على متابعة ورصد أداء اللاعبين الدوليين الذين سيشاركون في التجمع القادم للأبيض استعداداً لخوض التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026, والتي ستنطلق ابتداءً من الخامس من شهر سبتمبر المقبل, حين يواجه منتخبنا شقيقه المنتخب القطري في استاد أحمد بن علي بالدوحة.

وحرص أعضاء الجهاز الفني لمنتخبنا بقيادة البرتغالي باولو بينتو على زيارة أغلب معسكرات الأندية التي تستعد للموسم الكروي الجديد الذي سينطلق هذا الشهر، حيث تابع بينتو ومساعدوه عدداً من الحصص التدريبية والمباريات التجريبية التي خاضتها الأندية.

كما التقى الجهاز الفني لمنتخبنا مع أعضاء الأجهزة الفنية للأندية، وناقشوا الجوانب الفنية للاعبين الدوليين وبرامج تدريبهم, وغيرها من الأمور ذات الصلة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز