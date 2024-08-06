خلفان مبارك: الجزيرة يستهدف استعادة الألقاب

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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أكد خلفان مبارك صانع ألعاب الجزيرة، أن طموح فريقه في كل المواسم، يكون دائماً بلوغ منصات التتويج، لأنه، وحسب قوله، فريق كبير، ومن يرتدي شعاره لا بد أن يفكر في الألقاب، ويعمل على الفوز بها، ذاكراً أن هذا حال زملائه اللاعبين قبل انطلاق مباريات الموسم الجديد، والذي يسعى عبره الجزيرة إلى العودة لمعانقة البطولات وإسعاد الجماهير.

وأضاف: الجزيرة يمتلك أسماء كبيرة في صفوفه، وعناصر تلعب للمنتخبات الوطنية، لذلك ليس غريباً على كل لاعب بالفريق أن يكون طموحه الوصول إلى القمة والفوز بالبطولات، هذا طموح شخصي، يتناسب مع قدرات اللاعبين، والاسم الكبير لنادي الجزيرة، وخلال الموسم الحالي، تركيزنا كبير في جميع البطولات، لتقديم الأفضل، وتحقيق الانتصارات التي تساعدنا على تحقيق الأهداف التي نلعب من أجلها.

وعن وجود عروض سابقة له من قبل أندية منافسة، قال خلفان مبارك: حصلت على الكثير من العروض وطلبات الأندية بالانضمام إلى صفوفها، لكنني لم أنظر إليها، لأنني لاعب في نادي الجزيرة، وأتمنى أن أخدم الفريق بالشكل الذي يستحقه ويليق باسمه.

ونفى صانع ألعاب الجزيرة، أن يكون مستواه الفني قد تراجع، لكنه عاد وقال إن ذلك يحدث أحياناً، وأضاف: أنا لم أتغير، وما زلت قادراً على تقديم أفضل المستويات، فقط أحياناً تحدث ظروف مع كل لاعب، مثل الإصابات، تجعله يظهر ويختفي. وأكد خلفان مبارك جاهزيته للموسم الجديد، وأضاف: هدفنا في الموسم الحالي، عودة الجزيرة إلى مكانه الطبيعي، وإسعاد جماهير النادي التي تنتظر معانقة الألقاب، ونعدهم بأننا سنكون على قدر التحديات التي تنتظرنا.

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