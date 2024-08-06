58 مباراة ودية لأندية المحترفين في المعسكرات الخارجية

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

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خاضت أندية دوري المحترفين 58 مباراة ودية خلال معسكراتها الخارجية التحضيرية للموسم الجديد قبل عودة 12 فريقاً منها إلى أرض الوطن، باستثناء العين والبطائح اللذين يعودان الأيام المقبلة، وتميزت المواجهات بالقوة بعد أن ركزت الأندية على خوض تجارب مع فرق لها ثقلها في خطوة إيجابية من الأجهزة الفنية والإدارية بهدف بلوغ أعلى درجات الجاهزية قبل أن تكمل تحضيراتها بمباريات محلية تأهباً للمواجهات الرسمية.

وحققت الفرق 27 فوزاً و20 تعادلاً مقابل 11 خسارة فقط، وكان الوحدة الذي أقام معسكره في صربيا الأكثر تميزاً في نتائجه بعد أن لعب 4 مباريات فاز في 3 وتعادل في مباراة، وأحرز 12 هدفاً وعاد بشباك نظيفة، فيما لعب شباب الأهلي الذي كان أول العائدين من معسكره في النمسا بسبب ارتباطه الآسيوي 4 مباريات، فاز في مباراتين وتعادل في واحدة وخسر مثلها، أما الوصل الذي يدخل الموسم مدافعاً عن نجاحاته السابقة وتتويجه بلقب بطولة الدوري فقد لعب 4 مباريات في هولندا، فاز في مباراة وتعادل في مباراة وخسر مباراتين، فيما خاض النصر 3 مباريات فقط في هولندا فاز في مباراة وخسر مباراتين، وهو أقل الفرق لعباً للوديات في المعسكرات الخارجية.

اختبارات

وخاض الجزيرة الذي أقام معسكره بإسبانيا 4 مباريات من الوزن الثقيل، تعادل في مباراتين وخسر مثلهما، وأظهر الشارقة قوته ورغبته في العودة لمنصات التتويج خلال معسكره في النمسا الذي لعب فيه 4 مباريات، فاز في 3 وتعادل في واحدة، فيما لعب عجمان 5 مباريات في معسكر صربيا فاز في ثلاث وتعادل في مباراتين، ولعب كلباء الذي اختار سلوفينيا مقراً لإعداده 4 مباريات فاز في مباراتين وتعادل في واحدة وخسر مباراة، وأدى خورفكان 4 مباريات في صربيا فاز في مباراتين وخسر مثلهما، وكذلك نظم بني ياس معسكره في صربيا ولعب 5 مباريات، فاز في 3 وخسر مباراتين.

أما العروبة العائد لدوري الأضواء والشهرة، فقد لعب 6 مباريات في معسكره بجمهورية مصر العربية، فاز في 4 وتعادل في مباراتين ليكون أكثر الفرق لعباً للوديات، فيما لعب دبا الحصن الصاعد للدوري حديثاً 4 مباريات خلال معسكره بتركيا، فاز في مباراتين وتعادل في مباراتين.

ويواصل العين معسكره في المغرب الذي لعب فيه مباراتين خسر واحدة وتعادل في مباراة، بينما لعب البطائح الذي يتواجد في معسكره بسلوفينيا 5 مباريات فاز في واحدة وتعادل في مباراتين وخسر مثلهما.

أقامت فرق «دورينا» البالغ عددها 14 فريقاً معسكراتها الخارجية في 8 دول، وكانت صربيا الوجهة المفضلة لعدد 4 فرق، إضافة إلى فريقين في كل من هولندا، النمسا، سلوفينيا، بجانب فريق في كل من إسبانيا، مصر، تركيا، المغرب.

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