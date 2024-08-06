الشارقة يعود للتدريبات غداً.. وصفقة جديدة خلال ساعات

المصدر: الشارقة ـ ياسر قاسم

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يعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة لمواصلة إعداده للموسم الجديد من خلال المرحلة الأخيرة اعتباراً من يوم الأربعاء في ملعبه على استاد خالد بن محمد في منطقة الحزانة، بعد الراحة التي منحها الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب الروماني أولاريو كوزمين للاعبين وامتدت 3 أيام بعد العودة من المعسكر الخارجي في النمسا الأحد الماضي، وحدد الجهاز الفني خوض تجربة واحدة ضمن المرحلة الأخيرة من الإعداد أمام فريق بني ياس يوم الأحد المقبل على استاد خالد بن محمد.

وكان الشارقة خاض 4 تجارب في معسكره بالنمسا، آخرها أمام فريق بستريكا السلوفيني وانتهت بالتعادل 2 ـ 2، وفاز قبلها على مروريك النمساوي 2 ـ 0 وعلى الغرافة القطري 3 ـ 2 وعلى ليسن التشيكي 3 ـ 1. وأثنى قائد فريق الشارقة شاهين عبد الرحمن، باسمه واسم زملائه على الترتيبات التي تمت في معسكر النمسا، مشيداً بإدارة مقر المعسكر على ما قدمته من تسهيلات لوجستية أسهمت في إنجاح المعسكر، وحرص شاهين عبد الرحمن في اليوم الأخير للمعسكر على تقديم درع النادي لإدارة المقر في النمسا.

من ناحية أخرى، أكملت إدارة الشارقة الخطوات النهائية لإعلان الصفقات الجديدة وأهمها التعاقد مع محترف أجنبي ثانٍ خلال الساعات القليلة المقبلة في مركز الهجوم، وكان النادي أعلن عن صفقة واحدة حتى الآن بالتعاقد مع المدافع الصربي ديفيد بتروفيتش صاحب الـ21 سنة، وسوف تتزامن العودة للتدريبات مع انضمام المحترف الأجنبي الجديد الثاني.

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