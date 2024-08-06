شباب الأهلي يدشن التحدي الآسيوي أمام سباهان اليوم

المصدر: دبي - علي الظاهري

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يستهل فريق شباب الأهلي مشوار التحدي الآسيوي بمواجهة سباهان الإيراني في الساعة 8:15 مساءً بتوقيت الإمارات، على استاد نقش جهان في مدينة أصفهان بإيران، في الدور التمهيدي الأول من الملحق المؤهل لدوري أبطال آسيا النخبة.

ويدخل «الفرسان» المباراة بطموح الفوز على ملعب منافسه في استاد نقش جهان الذي يتسع لنحو 75 ألف متفرج، حيث يتأهل الفائز إلى الدور الثاني من الملحق الآسيوي للقاء الغرافة القطري يوم 13 من الشهر الجاري في استاد البيت بالدوحة، لتحديد الفريق المتأهل إلى مرحلة دوري النخبة لمنطقة غرب آسيا.

ويلتقي شباب الأهلي وسباهان للمرة الثالثة في تاريخ المواجهات التي تجمع بينهما، حيث فاز «الفرسان» مرة واحدة وتعادل في الأخرى خلال مواجهتين، ضمن دور المجموعات في دوري أبطال آسيا عام 2014.

وسيرتدي شباب الأهلي الزي الأبيض الكامل بينما سيرتدي سباهان الإيراني الزي باللون الأصفر حسبما تقرر في الاجتماع الفني قبل المباراة، ويدير اللقاء طاقم تحكيم كوري جنوبي لإدارة المباراة بقيادة كيم جونغ هيوك ومعاونيه بارك كيون يونغ، جانغ جونغ بيل وكيم فوسونغ.

وأشاد البرتغالي باولو سوزا مدرب شباب الأهلي، بتحضيرات الفريق قبل المباراة، والتي سارت بشكل جيد حسب ما صرح في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، مبدياً رضاه عن مردود اللاعبين في التجارب الإعدادية التي خاضها الفريق في المعسكر، وتطبيقهم لأفكار الجهاز الفني متمنياً أن ينجح الفريق في تحقيق الهدف المنشود.

وأشار سوزا إلى أن الجهاز الفني يعكف على تجهيزالمهاجم الإيراني سردار أزمون، الذي التحق بصفوف الفريق قبل أيام قليلة، للمشاركة في المباريات إلى جانب بقية زملائه، ليحققوا الإضافة الفنية المطلوبة، ويساعدوا الفريق على التقدم في البطولة، مؤكداً أن المباراة لن تكون سهلة، خاصة أنها في مواجهة فريق يملك مجموعة من اللاعبين المميزين أصحاب القوة البدنية الكبيرة، إضافة إلى القدرات الفنية، كما أن الفريق المنافس يلعب على أرضه ووسط جماهيره.

وأكد لاعبنا يحيى الغساني بذل قصارى جهده مع بقية زملائه، لتحقيق النتيجة المطلوبة في مباراة اليوم بعد اكتمال استعدادات الفريق للقاء المهم أمام منافس قوي مبيناً أن الفريق الإيراني يضم لاعبين جيدين يتميزون بالقوة الجسمانية.

وأشاد الغساني بزميله سردار وقال إنه لاعب كبير تمنى ان يلعب إلى جواره، آملاً أن يتمكنوا جميعاً من تحقيق نتائج تسعد جماهير شباب الأهلي وتحقق تطلعاتهم.

ويسعى شباب الأهلي وصيف دوري أدنوك للمحترفين، إلى عبور سباهان والغرافة في مشوار الأدوار التمهيدية سعياً إلى التواجد مع النخبة في البطولة الأهم على المستوى القاري والتي تأهل إليها بشكل مباشر الوصل بصفته بطلاً للدوري والعين بطل آخر نسخة من دوري أبطال آسيا 2024-2023، وسبق لـ«الفرسان» المشاركة في دوري أبطال آسيا 9 مرات ونجح في الوصول إلى نهائي البطولة القارية عام 2015 أمام غوانزهو الصيني وحصد فضية البطولة في هذا العام.

وأنهى شباب الأهلي تحضيراته عبر إقامة معسكر خارجي في النمسا امتد لنحو 3 أسابيع خاض خلاله 3 تجارب ودية قبل العودة إلى دبي لبدء المرحلة الثالثة من الإعداد التي سبقت المباراة. وتترقب جماهير شباب الأهلي الظهور الأول للفريق في الموسم الجديد خاصة بعد التغييرات الجديدة بتعيين البرتغالي باولو سوزا لقيادة دفة الجهاز الفني، خلفاً للصربي ماركو نيكوليتش، إضافة إلى تدعيم الفريق بعدة صفقات جديدة أبرزها اللاعب الدولي الإيراني سردار أزمون، قادماً من باير ليفركوزن بطل الدوري الألماني والأرجنتيني جاستون سواريز لاعب بني ياس السابق، والغيني المقيم عمر كيتا من نادي الإمارات.

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