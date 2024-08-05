باولو سوزا: نسعى لتجهيز سردار لمواجهة سباهان

المصدر: البيان

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أكد باولو سوزا مدرب شباب الأهلي، الأهمية الكبيرة لمباراة الغد التي تجمع الفريق بسباهان الإيراني في الثامنة والربع باستاد نقش جهان بمدينة اصفهان، ضمن الملحق المؤهل لدوري أبطال آسيا النخبة.

وأضاف سوزا خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة أن تحضيرات شباب الأهلي، سارت بشكل جيد، مبدياً رضاه عن مردود اللاعبين في التجارب الإعدادية التي أداها الفريق، وتطبيقهم لأفكار الجهاز الفني متمنياً ان ينجح الفريق في تحقيق الهدف المنشود.

وتحدث المدرب عن اللاعب سردار مشيراً إلى أنه التحق بصفوف الفريق قبل أيام قليلة، وان الجهاز الفني يعكف على تجهيزه للمشاركة في المباريات إلى جانب بقية زملائه ليحققوا الإضافة الفنية المطلوبة، ويساعدوا الفريق على التقدم في البطولة.

وأوضح باولو سوزا أن المباراة لن تكون سهلة، خاصة انها في مواجهة فريق يملك مجموعة من اللاعبين المميزين أصحاب القوة البدنية الكبيرة، إضافة إلى القدرات الفنية، كما ان الفريق المنافس يلعب على أرضه ووسط جماهيره.

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