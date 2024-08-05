دوري أبطال آسيا للنخبة.. شباب الأهلي ضيفاً على سباهان الإيراني في الدور التمهيدي

المصدر: وكالات

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يحلّ شباب الأهلي الإماراتي ضيفاً على سباهان الإيراني الثلاثاء، في الدور التمهيدي للنسخة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم.

يشارك في الدور التمهيدي خمسة فرق من غرب آسيا وشرقها. يتأهل فريقان إلى دور المجموعات الذي يضم 24 فريقاً بالتساوي بين المنطقتين، بينما تنضم الفرق الثلاثة الخاسرة إلى دوري أبطال آسيا 2 المستحدث أيضاً.

ويلعب الفائز من مباراة شباب الأهلي وسباهان مع الغرافة القطري في 13 الشهر الحالي لتحديد المتأهل إلى مجموعة غرب آسيا، بينما يواجه شاندونغ تايشان الصيني ضيفه بانكوك يونايتد التايلاندي في اليوم عينه لإكمال مجموعة الشرق.

ويأمل وصيف الدوري الإماراتي تكرار ما فعله أمام سباهان في نسخة 2014 عندما فاز عليه في ستاد نقش جهان 2-1، قبل أن يتعادلا إياباً 0-0 في دبي، في المباراتين الوحيدتين اللتين جمعتهما قارياً.

وستكون المباراة المهمة الرسمية الأولى للمدرب البرتغالي باولو سوزا الذي سيقود شباب الأهلي بديلاً للصربي ماركو نيكوليتش.

وعزّز الفريق الإماراتي صفوفه بضم الإيراني سردار أزمون قادماً من باير ليفركوزن بطل الدوري الألماني، والأرجنتيني غاستون سواريس قادماً من بني ياس.

وحلّ دوري أبطال آسيا مكان المسابقة القارية السابقة (دوري أبطال آسيا) التي توّج العين الإماراتي بنسختها الأخيرة.

ويشارك في المسابقة المستحدثة 24 فريقاً، 12 في كل من مجموعتي الغرب والشرق. تتأهل الفرق الثمانية الأولى من كل مجموعة إلى ثمن النهائي الذي يُلعب بنظام الذهاب والإياب.

وتقام مباريات ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي من مباراة واحدة في السعودية، على أن يحصل البطل على 12 مليون دولار.



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