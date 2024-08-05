36 حكمًا ومساعدًا يلتحقون بمعسكر تركيا

المصدر: البيان

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التحق 36 حكمًا ومساعدًا الذين يُديرون مسابقتي دوري الدرجة الأولى ودوري المحترفين تحت 23 سنة، بمعسكر الحكام الحالي في مدينة ازميت التركية، الذي يُقام في الفترة من 4 إلى 15 أغسطس، تحضيرًا للموسم الرياضي المقبل 2024 – 2025.

ويتضمن برنامج معسكر المجموعة الثانية للحكام محاضرات فنية وتطبيقات بدنية على فترتين صباحية ومسائية، بالإضافة لحالات تقنية حكم الفيديو، حيث تسعى إدارة الحكام في اتحاد الكرة من خلالها لزيادة خبرات حكام المجموعة الثانية للاستعانة بهم خلال الفترة القادمة في مسابقاتنا المحلية التي تطبق فيها هذه التقنية.

وكان حكام المجموعة الأولى التي ضمت 47 حكمًا و 8 حكمات قد أختتموا أول أمس السبت الفترة الأولى من المعسكر الخارجي في تركيا، والذي قُدمت فيه محاضرات نظرية وتطبيقية على مدار 14 يومًا، تحت إشراف محاضري الاتحاد الدولي لكرة القدم، التشيلي كارلوس استروزا، والإيطالي ماتيو تريفولوني، والأردنية هبة محمد عابد، ومحاضر الاتحاد الآسيوي، الياباني نيوبرو إيشياما، وفريق العمل من إدارة الحكام في اتحاد الإمارات لكرة القدم.

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