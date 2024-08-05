البطائح يخسر تجربة الخليج السعودي

المصدر: دبي - علي الظاهري

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خسر فريق البطائح أمام الخليج السعودي بهدفين مقابل هدف، في التجربة الودية الخامسة لـ «الراقي» في معسكر الإعداد الخارجي بسلوفينيا. افتتح التسجيل للبطائح الوافد الجديد رافئيل بيريرا في الشوط الأول، فيما أدرك الفريق السعودي التعادل في الشوط الثاني عن طريق محمد الخيري، ليحرز عبدالله آل سالم هدف الفوز قبل إطلاق صافرة نهاية اللقاء.

وبعد نهاية المباراة، تم تبادل الدروع التذكارية بين ناصر الطنيجي نائب رئيس نادي البطائح لكرة القدم، ومحمد الكحل عضو مجلس إدارة نادي الخليج السعودي، بحضور محمد سالم الكتبي عضو مجلس إدارة نادي البطائح لكرة القدم.

ويخوض البطائح آخر تجاربه الخارجية يوم 7 أغسطس قبل العودة إلى الدولة لاستئناف تحضيراته ضمن مرحلة الإعداد الثالثة والأخيرة استعداداً لانطلاقة الموسم.

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